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跟台灣一樣？越南人最怕春節被逼問「這些事」

2025/01/25 20:51

春節將至，許多越南人也很怕被逼問工作、結婚等事。（法新社）春節將至，許多越南人也很怕被逼問工作、結婚等事。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕每逢過年親友聚會常會被長輩逼問結婚、生子、工作等問題，造成心理壓力倍增。越南也跟台灣差不多，隨著春節臨近，經濟壓力、社會期望和家庭義務，令人焦慮，迫使許多心理學家加班，傾聽求助患者吐苦水。

《越南快訊》25日報導，38 歲的 Trong 得知公司要削減春節獎金，將平時送給親友的紅包砍半，還將老婆精心為父母、兄弟姐妹和朋友準備的禮物清單刪除將近一半。尤其，他在年前回鄉探親時，他的姐夫自豪宣稱，包了 5000 萬越南盾（約台幣6.5萬）紅包給岳母，讓他更加不安。

Trong 因過年紅包縮水遭老婆抱怨，感覺自己越來越沒有價值，導致失眠和憂鬱，最終向心理學家阮香蘭（音譯，Nguyen Huong Lan）求助。

阮香蘭透露，春節前幾週，尋求諮詢的電話比正常情況增加30%，其中大多數與經濟壓力或家庭壓力有關。

33 歲的 Hanh 則選擇不返鄉過年，因為擔心父母和親戚會不斷詢問她的婚姻狀況。他說，「我想取悅父母並結婚，但愛情無法強求」。除了父母不斷逼婚外，年終加班工作也讓她不堪重負，開始失眠、不吃飯，最終被診斷出患有焦慮症。

心理學家阮德祿 （音譯，Nguyen Duc Loc） 表示，過去5年來，與春節相關的焦慮中，年輕人越來越普遍。25 歲以上受到的影響最大，因為他們對個人經濟穩定性、工作獎金和婚姻面臨更高的社會期望。特別是有關獎金、晉升、買房或生孩子的問題，對年輕人帶來壓力。

阮香蘭建議大家從情緒控制開始，並設定明確的目標來應對春節壓力，包括制定符合實際狀況的預算、優先考慮基本開支以及與家人坦誠談論財務挑戰，以此緩解緊張局勢。另外，以幽默的方式回應逼問，也可以化解緊張氣氛。此外，泡澡、閱讀等同樣可以促進心理健康，若負面情緒持續存在，則應該尋求專業協助。

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