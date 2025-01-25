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輝達RTX 5090顯卡黃牛喊價22萬 有人秀台胞證幫中國在台搶購

2025/01/25 16:31

輝達新一代 GEFORCE RTX 50 系列顯示卡即將登台開賣。（法新社）輝達新一代 GEFORCE RTX 50 系列顯示卡即將登台開賣。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳日前在CES 2025，展示最新顯卡RTX50系列規格，盛傳頂規的RTX5090官方建議售價1999美元（約台幣6.5萬），預計1月30開賣，黃牛價已喊到7000美元（約台幣22.9萬）。因中國需求超旺，有台灣人在中國社交平台秀出台胞證幫忙中國買家在台代購，開價已衝到2.39萬至2.98萬人民幣（10.8萬至13.4萬）之間。

《Tomshardware》等外媒報導，輝達GeForce RTX 5090 評測解禁一天後，黃牛已經開始行動。eBay 許多賣家都聲稱透過與零售商的聯繫，「保證」提前拿到貨，有些賣家更漫天要價，比傳聞中的官方建議零售價高出2至3倍。

報導指出，黃牛的開價實在很太荒謬，有人喊價4000美元（約台幣13.1萬）；有人則喊到7000 美元，相當於建議售價的3.5倍。

部分報告還傳出可能很難獲得RTX 50系列顯卡，尤其是RTX 5090和5080庫存嚴重缺貨，一些地區（特別是中國）價格大幅上漲，中國阿里巴巴集團旗下的APP-閒魚，已出現許多台灣人幫忙中國人在台搶購5090，甚至有人秀出台胞證稱要協助代購，開價衝到2.39萬至2.98萬人民幣之間。

台灣人秀台胞證幫忙中國買家在台代購5090顯卡。（圖取自閒魚）台灣人秀台胞證幫忙中國買家在台代購5090顯卡。（圖取自閒魚）

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