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Costco飲料機換汽水了！CEO證實百事出局、可口可樂回歸

2025/01/25 15:10

Costco熟食區的汽水飲料將由可口可樂取代百事可樂。（法新社）Costco熟食區的汽水飲料將由可口可樂取代百事可樂。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，10多年來的可口可樂愛好者被迫在好市多的熟食區，搭配百事可樂享用1.5美元的熱狗套餐，現在情況不同了，Costco計畫在今年夏天讓可口可樂重新回歸，取代百事可樂。

綜合CNN等外媒報導，市場盛傳Costco飲料機的汽水將從百事可樂改成可口可樂，Costco執行長 Ron Vachris 在23日的股東大會證實此事，他說，我們將把熟食區飲料機汽水的業務重新交給可口可樂。

據悉，可口可樂原本是Costco熟食區飲料機的主要汽水品牌，Costco 在 2013 年改成百事可樂。當時，Costco 表示，做出這一轉變是為了保持1.5美元熱狗套餐的完整性。

對於可口樂重新回歸，不少網友非常開心，一位Reddit用戶說：「我想現在常去 Costco 吃飯了」。還有網友說，這會使得 1.5美元熱狗套餐變得更有價值。也有網友稱，這是川普效應（因為川普愛喝健怡可口可樂）、「川普上任第一週還有什麼做不到的」、「美國再次變得偉大了」。

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