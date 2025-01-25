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蝴蝶蘭帶來好運 桃園熟男刮中200萬

2025/01/25 13:12

台彩表示，1位熟男買了3盆蝴蝶蘭希望帶來好運，沒想到隔天刮中200萬元。 （記者鄭琪芳攝）台彩表示，1位熟男買了3盆蝴蝶蘭希望帶來好運，沒想到隔天刮中200萬元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據桃園龜山「財豐商行」代理人黃小姐描述，1位熟男常客近日聽聞新聞報導提到，年節買鮮豔的花擺在家中討喜又招福，便心血來潮到花市買了3盆蝴蝶蘭，希望過年帶來好運氣，沒想到隔天真的刮中頭獎200萬元。

據轉述，中獎人隔天經過彩券行便進店選購彩券，還跟店員分享「我昨天買了3盆蝴蝶蘭擺在家，就要招福變成黃金屋了」，店員想起剛推出的「黃金滿屋」刮刮樂向他介紹，他挑了5張，想不到其中一張竟刮中頭獎200萬元，中獎人驚呼：「哇！沒想到財神爺真的被蝴蝶蘭吸引來，讓我家黃金遍滿屋！」

另，彰化縣永靖鄉「詠福彩券行」代理人張小姐表示，1位有三個孩子的工程師爸爸，下班後偶爾會來買刮刮樂及彩券，他當天先去附近的天公廟拜拜，再到彩券行挑了一張「2000萬超級紅包」，刮中2000元後再買第二張時，特意選了不受歡迎的4號，並表示「不是沒中就是中100萬元」，果真逆風而行幸運刮中100萬元，中獎人表示要將這筆獎金用來當成3個小孩的讀書基金。

張小姐表示，彩券行裡供奉濟公師父，前幾天拜拜時家裡小朋友不小心把水杯弄倒，那時候小朋友開玩笑說是不是要有大獎了，沒想到隔幾天店裡就有客人幸運刮中百萬大獎，看來濟公師父真是特別眷顧彩券行。

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