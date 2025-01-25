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2025最具價值品牌排名出爐 輝達首度擠進前10 台積電價值破兆

2025/01/25 13:34

輝達品牌價值擠進全球前10大。圖為執行長黃仁勳。（路透）輝達品牌價值擠進全球前10大。圖為執行長黃仁勳。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球知名品牌評估顧問公司Brand Finance發布最新報告，2025最有價值的品牌是蘋果公司（Apple），品牌價值5745億美元（約台幣18.8兆）；AI霸主輝達則首度擠進前10大，排名第9，比2024年大幅上升21名，品牌價值為879億美元（約台幣2.9兆）。台積電也登上2020年以來成長最快前10大品牌，品牌價值從86億美元（約台幣2812億）攀升至342億美元（約台幣1.1兆），增加近3倍。

蘋果公司榮登全球最有價值的品牌。（法新社蘋果公司榮登全球最有價值的品牌。（法新社

綜合外媒報導，根據Brand Finance的研究，2025年全球前10大個最有價值的品牌，蘋果公司再次拿下冠軍寶座，品牌價值達5745億美元；微軟緊追在後，品牌價值4611億美元（約台幣15兆）；第3名為Google，品牌價值4130億美元（約台幣13.5兆）。

第4名至第10名依序為，亞馬遜品牌價值3564億美元（約台幣11.7兆）；沃爾瑪品牌價值1372億美元（約台幣4.5兆）；三星集團品牌價值1105億美元（約台幣3.6兆）；Tiktok品牌價值1058億美元（約台幣3.5兆）；臉書品牌價值914億美元（約台幣3兆）；輝達品牌價值879億美元；中國國家電網品牌價值856億美元（約台幣2.79兆）。

台積電品牌價值大幅攀升。（路透）台積電品牌價值大幅攀升。（路透）

Brand Finance還分析了自2020年以來成長最快的前10大品牌，前5名依序為：TikTok、博彩公司DraftKings、博彩公司FanDuel、輝達、AMD、電商平台Pinduoduo。

第6名至第10名依序為，比亞迪、蘋果公司、台積電、微軟及禮來（Lilly）。其中台積電的品牌價值從2020年的86億美元攀升至342億美元，增加2.98倍。

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