機器人會搶走人類司機工作嗎？Uber執行長全說了

Uber執行長柯斯洛夏西（Dara Khosrowshahi），（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳今年1月初在美國消費性電子展（CES）演說時，稱自動駕駛車輛將成為首個價值數兆美元的機器人技術產業，引發市場關注。但當自動駕駛或機器人駕駛的計程車成為常態，數百萬名優步（Uber）司機該何去何從？Uber執行長柯斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）認為，短期內人類司機不會被取代，未來10年Uber將是自動駕駛和人類駕駛混合並行，但在10年之後，他就說不準了。

針對自動駕駛議題，柯斯洛夏西在世界經濟論壇 （WEF）接受《CNBC》節目「Squawk Box」專訪時認為，在未來5年內，大眾不會感受到什麼變化，他以舊金山的業務為例，Uber的業務持續成長，而Waymo也在成長，整體業務的規模正在快速擴大。Waymo是Google母公司Alphabet的自駕車部門，Uber從2023年開始，與 Waymo 建立起了合作關係，透過其App在某些城市提供自駕計程車服務。

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儘管 Uber 計劃逐步增加其車隊中的自駕車數量，但柯斯洛夏西表示，至少在未來10年內，這一整合將會緩慢進行，他認為未來Uber將運營一個混合網路，一方面以人類司機為主，另一方面逐步加入一些自駕車，未來10年將是如此。

但對於10年後的狀況，柯斯洛夏西表示前景較為模糊。認為10年後的情況可能會有所不同。

柯斯洛夏西也提到，迄今未來10年，人類司機將還是會有大量的工作可做，只是自駕車會逐步融入系統。

柯斯洛夏西曾表示，Uber 希望能與特斯拉（Tesla）合作，推出特斯拉即將上市的 Cybercab 自駕計程車，並讓使用者能夠透過 Uber 的應用程式來用。然而，特斯拉和馬斯克目前都尚未公開表示有意與Uber合作。

柯斯洛夏西認為，Uber與汽車廠商的合作，將有助於加速自駕車的整合。預計再過1、2年，自駕車技術將迎來黃金時期，不過他也指出，要把自駕車商業化將是一個完全不同的挑戰，認為需要更久的時間，因為成本目前都過高。

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