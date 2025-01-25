2千萬刮刮樂頭獎彰化埔心刮出？網傳5同事集資中獎嗨翻

網路盛傳2000萬元頭獎得主由彰化縣埔心鄉「興鑫鑫來公益彩券行」刮出，不過店家今天低調不願多說，台彩則表示一切還是要以官方公布為準。 （記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕台灣彩券蛇年「2000萬超級紅包」刮刮樂日前上市，頭獎獎金2000萬元，網路盛傳第一個頭獎得主在昨天（24日）由彰化縣埔心鄉「興鑫鑫來公益彩券行」刮出，老闆興高采烈放鞭炮慶祝，網傳頭獎得主為5名男同事合資購買，中獎當下嗨翻尖叫，網路也PO出5人中獎的照片，不過店家今天相當低調不願多說，台彩則表示一切還是要以官方公布為準。

埔心鄉「興鑫鑫來公益彩券行」店內供奉金雞。（記者湯世名攝）

埔心鄉興鑫鑫來彩券行傳出刮中今年第一張2000萬元刮刮樂頭獎的消息後，今天店內湧入許多民眾，希望也能沾沾喜氣。

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不過本報記者前往彩券行採訪時，店家異常低調，表示不願受訪，僅有大門口地面有不少鞭炮屑。網路上則是有PO出5名男子持2000萬超級紅包刮刮樂的照片，還傳出這5人是同一家公司的同事，昨天利用休息時間合資購買刮刮樂，幸運刮中頭獎2000萬元，剛開始大家還以為眼花，趕緊請店員幫忙核對，在經過機器掃描確認中頭獎後，現場頓時驚叫聲不斷，5人嗨翻，他們請現場的客人幫忙拍照留念，隨後又趕回公司繼續上班。

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