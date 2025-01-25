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中國半導體慘了？數據爆過半A股半導體公司出現虧損

2025/01/25 14:18

中國A股半導體公司在過年前，陸續發布了2024年業績預告。（示意圖，歐新社資料照）中國A股半導體公司在過年前，陸續發布了2024年業績預告。（示意圖，歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國A股半導體公司在過年前，陸續發布2024年業績預告。根據報告，受市場需求下滑、競爭激烈等因素的影響，有至少57家中國半導體公司預計去年業績下滑或陷入虧損，其中有30家公司持續虧損、16家首度出現虧損問題。

Wind數據顯示，截至1月22日，共有82家公司提前預告了2024年成績單。中媒《21世紀經濟報道》報導，在這82個半導體上市公司的業績預告中，有22家公司實現淨利潤年成長、2家轉虧為盈、11家預計業績下滑、30家持續虧損、16家首度虧損，另有1家不確定。

據統計，有57家公司2024年的業績下滑或陷入虧損中。例如燦瑞科技、源傑科技、美芯晟等16家公司將出現首度虧損；另寒武紀、國民技術、傑華特等30家公司持續虧損。

作為中國人工智慧（AI）晶片龍頭企業，寒武紀預計2024年虧損人民幣3.96億元（約新台幣17億元）至人民幣4.84億元（約新台幣21億元）。

此外，中國最大的模擬電路半導體公司聞泰科技，預計2024年虧損人民幣30億元（約新台幣135億元）至人民幣40億元（約新台幣180億元），這是該公司上市後首次出現虧損；另包括中微公司、卓勝微、東微半導等11家公司雖然獲利，但淨利出現年減。

在上述首度虧損企業中，有很大一部分是太陽能產業鏈的公司，像時創能源就預計，去年虧損人民幣6.1億元（約新台幣27億元）至人民幣7.3億元（約新台幣33億元），年減444.83%至512.66%。

此外，歐晶科技、東方日升、通威股份均也同為太陽能光電產業鏈公司，他們2024年的業績均陷入虧損，同樣是受到太陽能光電行業整體調整的影響。

另外，在目前首度虧企業中，有兩家是半導體矽晶圓企業，分別是滬矽產業、立昂微，滬矽產業虧損人民幣8.4億元（約新台幣37億元）至人民幣10億元（約新台幣45億元），後者則虧損人民幣2.55億元（約新台幣11億元）。

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