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黃金破歷史高點差1步！連4週上漲有原因

2025/01/25 08:50

週五（24日）黃金價格上漲逾1%。（法新資料照）週五（24日）黃金價格上漲逾1%。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（24日）黃金價格上漲逾1%，因美國總統川普（Donald Trump）推動降息及關稅不確定性導致美元走弱，推升金價連續第4週上漲，並接近去年10月創下的歷史高點。

現貨黃金價格上漲0.48%，報每盎司2778.5美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，報每盎司2778.90美元。

本週金價累計上漲2.7%，距離去年10月31日創下的歷史高點2790.5美元僅差17.3美元。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「1項主要因素顯然是美元走弱，川普總統與關稅相關的言論是推動金價上漲的主因之一。」

梅萊克說：「川普有可能推高物價，我認為黃金市場可能預期更高的通膨，以及更寬鬆的央行政策。」

在這種不確定的環境下，零收益資產黃金繼續作為對抗通膨和市場不穩定的可靠避險資產，且在低利率環境下尤為吸引人。

在週四的世界經濟論壇（WEF）上，川普呼籲立即降息。美元應聲跌至逾1個月低點，使黃金對外國買家而言更加便宜。

渣打銀行（Standard Chartered）在1份報告中指出：「市場焦點現在已轉向2月1日，期待屆時有關關稅或貿易政策的宣布，而1月29日的聯準會（Fed）會議則受到相對較少關注。」

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