大砍特砍！馬斯克效率部DOGE有新目標了

馬斯克領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE）正展開行動。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE）在川普的行政命令成立後，正迅速展開行動，如今DOGE鎖定了新的節省成本目標：美國的1分錢硬幣（penny）。

《CNN》報導，DOGE日前在X平台上表示，每枚1分錢硬幣的製造成本超過3美分，僅在2023會計年度，就讓美國納稅人承擔了超過1.79億美元的支出。貼文中提到：「美國鑄幣局在2023年會計年度，共生產了超過45億枚1分錢硬幣，約占當年流通硬幣總數114億枚的40%。」

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而據美國鑄幣局數據，2023年共有41億枚1分錢硬幣投入流通，2024年會計年度報告中則顯示，鑄造1分錢硬幣的成本年增20%，至3.69美分，而成本的上升主要來自於鋅和銅等金屬價格的上漲。

馬斯克的提議並非新概念。多年前，就有人提倡廢除1分錢硬幣，因為它很少被使用。而自疫情以來，越來越多的消費者選擇線上購物或避免使用實體貨幣。

早在20多年前，2001年播出的政治劇《白宮風雲》（The West Wing）中，一個名為希朋（Sam Seaborn）的虛構角色便對1分錢硬幣發表過激烈批評。他說：「大多數1分錢硬幣根本不會流通，它們被放進罐子、抽屜裡。」

近期則是《紐約時報雜誌》（New York Times Magazine ）在去年的1篇文章中，也主張廢除1分錢硬幣。文章指出：「廢除1分錢硬幣的必要性，早已為當權者所知，但遲遲無法實現，這使得這枚硬幣成為更深層問題的象徵。」

專家認為，廢除1分錢硬幣可以為企業節省大量時間。美國便利商店協會（NACS）戰略產業倡議副總裁萊納德（Jeff Lenard）表示，全美便利商店每天約有5200萬筆現金交易。

萊納德說：「如果我們能為每位顧客節省2秒，那就是1.04億秒或1203天。而這還不包括時間累積的效應，為每位排隊等候付款的顧客節省2秒。這將帶來巨大的生產力提升。」

美國鑄幣局資料顯示，鑄造1分錢硬幣的成本年增20%，至3.69美分。（美聯社）

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