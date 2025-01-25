韓媒揭台積電霸主關鍵！他曝三星不加快腳步有「危險」

全球排名第1的代工企業台積電（2330），與排名第2的三星電子之間的差距並未縮小。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，全球排名第1的代工企業台積電（2330），與排名第2的三星電子（Samsung）之間的差距並未縮小，而隨著台積電持續大規模的投資之下，預計未來台積電仍會保持領先地位，三星若不能加快步伐闖進先進製程領域，可能只會進一步失去市占，免臨嚴峻的挑戰。

韓媒《朝鮮日報》報導，市場研究公司TrendForce數據顯示，2024年第2季，台積電、三星的代工市佔率差距為50.8個百分點，比2020年第2季的32.7個百分點還要大。

請繼續往下閱讀...

去年11月在韓國翻譯出版《TSMC帶動世界的秘密》（TSMC, the World's No. 1 Secret）1書的作者林宏文，在近期接受《朝鮮日報》的採訪中表示：「三星必須加快向先進製程的轉型。」他認為，三星現在必須減少對傳統製程的依賴，因這些製程現在又多了來自中國的競爭。

至於為何台積電能稱霸全球晶圓代工市場？林宏文表示：「我認為最重要的因素是，台積電擁有獨特專注於代工服務的商業模式。」台積電自1987年成立迄今，一直專注於代工業務，不生產屬於自己的產品。而過去40年，台積電抓住了全球半導體產業從垂直整合（Vertical Integration）到垂直分工（Vertical Specialization）轉變的機會，再加上以客戶為中心的服務精神，使得台積電能夠達到目前的地位。

他再表示，就韓國、日本、中國來說，半導體產業在結構上與台灣不同，這些國家正在採取以垂直整合為基礎來解決所有問題，所以這樣的做法，不免會與美國、歐洲大公司直接競爭。

相較之下，台積電、台灣企業專注於高附加價值製造和OEM （委託代工），也因此能迅速滿足歐美各企業的需求，使包括台積電在內的台灣企業才能夠確保在半導體行業中的競爭力。

林宏文指出，在先進製程方面，台積電擁有很強大的競爭力，且隨著期持續大規模投資，預計未來仍將持續保持領先地位。相較之下，由於中國企業的加入，傳統製程方面面臨激烈的競爭，如果三星、英特爾（Intel）不能迅速轉向先進製程領域，可能會進一步失去市占。

在中國崛起之下，林宏文說，三星發現自己在智慧型手機、顯示器和記憶體領域都無法避免的會與中國企業競爭，另外AI的快速發展更是改變了整個半導體市場。台積電透過先進的封裝技術CoWoS，成光的將輝達的GPU與海力士的HBM結合，而在這個過程中，三星完全被排除在外。

林宏文認為，由於三星產品線過多，且各業務領域的優勢不同，要完全整合起來不免會導致內部的衝突，但若再最短的時間與底線之下做出共識與妥協，勢必會削弱每個業務部門的競爭實力，這是三星要去想辦法解決的，三星的管理層必須認真考慮要如何改革內部。

韓媒記者也在最後訪問中詢問林宏文，三星可以從台積電學到什麼？對此林宏文回應：「為客戶奉獻的精神、與客戶共榮的理念，以及鼓勵所有員工展現創業精神的文化，都是值得效仿的。」他還說，重新獲得客戶的信任，是三星目前最重要的任務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法