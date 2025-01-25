開放免簽吞苦果！中客鑽漏洞赴韓 濟州島變「偷渡天堂」？

濟州島長期以來都是南韓的觀光聖地，但為吸引觀光的免簽政策，如今正成為「非法入境」的漏洞。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓濟州島長期以來都是南韓人心目中的度假天堂，而濟州島為了吸引外國遊客祭出免簽政策，雖然希望能提振觀光產業，但免簽政策如今正成為偷渡客的「非法入境」漏洞，韓媒指出，特別是在武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）後，利用濟州島免簽政策，偷渡非法入境南韓本土大陸（Ｍainland）的狀況越來越多。而在2024年的偷渡案件中，中國人占最大宗。

《韓國時報》報導，濟州島實施免簽制度的目的是促進觀光，其允許來自111個國家的旅客免簽停留最多30天，該計劃在2020 年因疫情而暫停，但於 2023 年 4 月開始逐步恢復。

請繼續往下閱讀...

這些通過免簽制度進入濟州島的外國人，可在濟州島停留最多30天，但通常不得前往距離僅83公里的南韓本土大陸，必須按程序獲得簽證等許可。然而，越來越多的案件顯示，濟州島免簽的政策，正被部分外國旅客用來非法進入南韓本土大陸，並非法居留進行工作等活動的方式。

根據濟州海警的數據，2024年發生了7宗涉及通過濟州島免簽制度入境，並試圖前往南韓本土大陸的案件，總共逮捕了18人，其中14人是外國人，最多的是中國人有8名，再來是5名印尼人和1名越南人，另外4人則是南韓籍的仲介，不過當局認為，還有更多人躲過了查緝。

相較2023年僅2宗案件、逮捕4人的狀況，數量明顯激增。

濟州海警指出，越來越多外國人利用港口來逃避查緝，因為港口的檢查不如機場嚴格，而且這些人的偷渡手法日益精密且組織化，涉及運輸網絡、跨國仲介團體和海外協力者。

而從濟州島非法入境南韓本土大陸的常見手法，是躲在貨船的貨車或卡車中以逃避偵查。有些人會藏在運送濟州島橘子的貨車裡，有些人則躲在冷凍卡車的冰櫃裡很長時間，以避免被發現。仲介則會收取每人約250萬韓元（約6.26萬元新台幣）的費用，人多的話還可以打折。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法