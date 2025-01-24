大樂透頭獎獨得4.32億獎落台中 春節大紅包開出25組

今晚大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金4.32億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕過年前大樂透開出大獎！今晚（24日）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金4.32億元，為第5屆大樂透截至目前最高單注頭獎獎金，獎落台中市烏日區新興路608號「旺伯彩券行」。

大樂透「春節大紅包」則開出25組，總中獎注數為28注，其中23組為單注中獎、各得獎金100萬元，1組為2注均分，1組為3 注均分；春節小紅包開出42組，總中獎注數為51注，其中33組為單注中獎、各得10萬元，9組為2注均分。台彩表示，目前累積開出大紅包組數為25組、剩餘455組，累積開出小紅包組數為42組、剩餘758組，下期（25日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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本期大樂透中獎號碼「06、22、23、30、36、37」，特別號「13」；49樂合彩中獎號碼「06、22、23、30、36、37」。大樂透春節大紅包中獎號碼「12、13、14、26、28、29、33、43、45」，春節小紅包獎號「16」。另外，本期今彩539中獎號碼「05、09、12、14、31」；39樂合彩中獎號碼「05、09、12、14、31」。本期3星彩中獎號碼「084」；4星彩中獎號碼「5570」。

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