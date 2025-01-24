逆風挺到底！Costco堅持「這件事」獲98％股東按讚

Costco支持 DEI 計劃。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普20日簽署行政命令，終止聯邦政府的「多元化、平等、包容」（DEI）政策，並於22日宣布，各聯邦機構裡所有負責DEI計畫職務的員工開始帶薪休假，同時制定裁員計畫。Costco股東則逆風挺DEI政策，98%股東支持現有政策。

《商業內幕》報導，保守派股東-全國公共政策研究中心（NCPPR）認為，Costco的DEI政策可能會帶來法律、聲譽和財務風險，進而影響投資人的回報，要求提出DEI風險報告。不過，Costco董事會堅持，這份風險評估報告無法提供有價值的訊息，建議股東投票反對。

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Costco於周四（23日）召開股東大會，超過98%的股東否決對DEI政策可能帶來的風險進行評估。這次投票結果顯示，即使外界對企業DEI政策的關注度升高，多數股東仍支持現有政策。

世界大型企業聯合會去年的研究發現，2023年股東針對反對DEI政策的提案，平均支持率不到2%，Costco則是直言不諱支持DEI 計劃。

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