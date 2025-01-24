房市降溫有感！房貸餘額增速6個月新低、建築貸款連2月衰退

央行去年9月祭出史上最大打炒房措施，成效已逐漸顯現。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕央行去年9月祭出史上最大打炒房措施，並要求銀行自提總量管制計畫，成效已逐漸顯現。根據中央銀行今日公布去年12月房貸餘額雖然續創史上新高，但增速已連3個月放緩、創6個月新低；建築貸款餘額更是連2月衰退。

根據央行資料，去年房貸餘額11兆831.44億元、年增1兆454.58億元，雙雙締造史上新高紀錄，央行官員表示，主要是房市交易量與房價同步走升的緣故。去年建物買賣棟數有望突破35萬棟，是11年新高，根據信義房屋房價指數，去年12月大台北地區中古屋漲幅仍有雙位數。

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不過9月央行第七波信用管制措施下去後，房貸餘額年增率已連續3個月收斂，從9月高峰11.26%一路降至10.42%。

從房貸餘額季資料來看，第四季房貸餘額增加2231.46億元也明顯較第三季增額3195.19億元大幅減少，顯示房市熱度已有下降。

另外，建築貸款餘額受到央行打炒房影響更為顯著。據統計，去年12月建築貸款餘額3兆4382.38億元，從11月終止新高後，已連續兩個月下滑，第四季建築貸款餘額並較第三季減少56.14億元。

央行官員說，政府各部會齊力打炒房使建商推新案態度更為保守謹慎外，國銀配合政策不僅收緊土建融資貸款條件，包含調高利率及積極收回未動工購地款也有影響，比如國內建築貸款市占率最大的土地銀行，去年建築貸款餘額減少了378億元。

在政府打炒房政策延續下，目前國銀也普遍對2025年房市看法保守。多數認為房市成交量將進一步萎縮，房價雖然因通膨、土地、人力成本高要大幅修正不易，惟部分銀行認為蛋白區房價下跌恐難避免。

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