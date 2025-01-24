經濟部推光電 電協金回饋、邊界距離新規出爐

經濟部推動太陽光電，電協金、距離邊界新規出爐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕拚光電推展，經濟部（24日）預告光電案場距離新規範，與光電的電協金使用細節。因光電案場與民宅距離受關注，修法規定以2公頃為分界管制，可減少對周邊居民影響。電協金則是規定縣市政府或鄉鎮公所應將50%比例回饋使用到光電設施所在村里。

國內太陽光電推動進度受阻，盼與在地共存共榮，經濟部修正「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，以2公頃為分界管制。

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經濟部去年邀集農業部、內政部、地方政府及光電公（協）會，研擬「電業登記規則」、「自用發電設備登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」修正草案，24日正式預告，規範地面型太陽光電設施設置者申請施工許可時，應符合「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」。

經濟部指出，因民眾關心鄰近聚落地面型案場靠近民宅議題，依內政部非都管制規則要求光電離建地應有一定適宜距離，以2公頃為分界管制，以減少對周邊居民影響。

新規是案場面積2公頃以上者，其設施應距離該區域邊界20公尺以上，或距離15公尺以上但需設高度1.5公尺以上綠籬；若未達2公頃者，其案場則應距離該區域邊界5公尺以上等相關規定。

本次也修正「電力開發協助金運用與監督管理辦法」修正草案，規範補助型電協金受補助單位「縣（市）政府」及「鄉（鎮、市、區）公所」應各自將其中50%使用於太陽光電案場所在鄉（鎮、市、區）及村（里）事務，讓回饋金實質運用於在地事務，協助地方發展。

電協金包括3成為「專案型」，7成則是「補助型」，補助型當中15%為縣市政府，鄉鎮市區公所占85%；此次新規更為細節，縣市跟鄉鎮要把電協金一半比例用於光電設施所在的鄉鎮村里。

經濟部表示，對本草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登翌日起至預告截止日內提供書面意見供作參考。

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