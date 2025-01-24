台水今年補新血354人 第一線含證照者起薪上看4萬元

油電糖水4家公司若有專業證照者，起薪上看4萬元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台水因應人力陸續退休，為補充基層人力，今天公告114年評價職位人員甄試，預計錄取技術士295人、營運士59人，暫定招考計354人，較去年招考人數多出近六成；起薪部分，因今年國營事業預料加薪3%，整體起薪達3.6萬元到3.7萬元不等。經濟部鼓勵第一線的技術人才，油電糖水4家公司若有專業證照者，起薪上看4萬元。

台水招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政等7類；報名資格不限年齡、性別，歡迎高中（職）以上畢業青年把握機會報考。

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今年招考人數較去年多6成，主要是退休人數多，加上大型工程需要基層人力。至於外界關注的薪資部分，因今年軍公教加薪3%，國營事業可跟進，約落在3.6萬元到3.7萬元。而政府也鼓勵第一線，若有特殊證照者，起薪更可達4萬元。

台水補充，本項甄試採分類、分區報考及錄取，甄試共分初試及複試兩階段，初試採筆試方式，均為選擇題型，計共同科目1科及專業科目2科；複試採體能測驗、術科測驗及口試方式進行，初試測驗日期暫定於114年5月舉行，相關資訊及甄試簡章嗣後將於台灣自來水股份有限公司全球資訊網公告。

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