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央行理事肯定打炒房有初步成效 憂心融資租賃、農會成破口

2025/01/24 17:34

央行理事肯定打炒房有初步成效。（資料照）央行理事肯定打炒房有初步成效。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年12月決議利率連3凍，房市管制也按兵不動，理事會議紀錄今天出爐，有理事肯定央行第7波打炒房已有初步成效，也有理事憂心融資租賃公司及農會信用部恐成打炒房破口，未來如有必要，央行應再次祭出選擇性信用管制措施。

根據會議紀錄，有央行理事指出，從預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分房市指標顯示，第7波選擇性信用管制措施已有初步成效，應該先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整。

另位理事則指出，當前房地產市場確實已見降溫跡象，有部分人士認為政策可更緊一些，亦有部分人士擔憂打炒房過度，可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

有位理事建議，未來央行有2大工作重點，第1，道德勸說方面，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，督促銀行積極落實；第2，近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現主要缺失態樣，未來持續加強辦理專案檢查，要求銀行落實規定及改善缺失。

該理事並提醒，部分銀行承做不動產放款已接近銀行法第72條之2規範上限，導致有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，日前金管會積極金融檢查，並要求各銀行對融資租賃公司授信設下4道防線，以避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。

此外，也發現部分土建融及房貸的資金來自農會信用部，理事表示，將視需要加強檢查與管理工作。一位理事也說，融資租賃公司及農會信用部恐成為打炒房破口，未來如果有必要，央行還是要再次調整管制措施。

另位理事則說，全體銀行不動產貸款集中度居高，須密切關注房價走勢，檢視央行管制措施是否達到讓房價降溫的效果，也贊同由銀行根據自身情況設定不動產貸款控管目標，央行進行專案檢查。

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