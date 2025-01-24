央行理事會紀錄搶先看！有理事憂心川普發動貿易戰

央行理事會紀錄搶先看！理事憂心川普發動貿易戰（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕央行去年12月理監事會議所有理事一致同意利率維持不變，今日理監事會議紀錄曝光，多位理事提到對於川普新政不確性，有理事擔憂川普可能對鄰國發動貿易戰，也有理事直指川普新政將帶來央行貨幣政策新挑戰，即使預估國內今年通膨率可降至2％以下，仍不可大意。

一位理事表示，央行預測明年經濟續穩健成長，CPI 年增率則回降至 2%以下，惟明年國內景氣仍存在諸多不確定性，國內外預測機構對於明年美國新政的影響看法亦莫衷一是，因此，當前貨幣政策應保守為宜。

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有位理事則指出，近期我國出口表現強勁，部分原因是國外企業趕在美國關稅新政推出前，搶購部分商品，且其他國家亦有此現象。未來美國新政府政策的變化可能是央行貨幣政策面臨的挑戰。

另位理事也說，鑑於美國新政不確定性高，市場轉為悲觀情緒，各主要經濟體央行對政策利率的調整將更為保守。

有位理事也提到，今年最低工資及軍公教薪資調高，並將開徵碳費，對未來物價帶來上漲壓力，且國內通膨預期仍存，故不宜降息；另考量歐美央行仍在降息階段，亦無逆勢升息的空間，維持政策利率不變是合理作法。

有位理事認為，目前持續維持緊縮政策的方向是正確的，惟須注意目前台灣實質利率已連續4 年為負值，且依據央行對台灣明年 CPI 年增率預測值，今年恐連續 5 年為負的實質利率。

另根據 外界在去年10 月的消費者預期調查報告顯示，物價預期是影響目前通膨的重要因素之一，當前通膨壓力相較2023年10月有上升趨勢， 亦應注意。

另位理事指出，去年 11 月 CPI 上漲主因為食物類、房租、個人 隨身用品、醫療費用等價格均上漲，且房租的貢獻度高達 0.39 個百 分點，高於 1 至 11 月的貢獻度 0.36 個百分點，且央行預測 12 月房租仍會持續上揚，應持續密切注意民眾感受深刻的物價上漲項目。

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