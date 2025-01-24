晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行理事會紀錄搶先看！有理事憂心川普發動貿易戰

2025/01/24 16:59

央行理事會紀錄搶先看！理事憂心川普發動貿易戰（資料照）央行理事會紀錄搶先看！理事憂心川普發動貿易戰（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕央行去年12月理監事會議所有理事一致同意利率維持不變，今日理監事會議紀錄曝光，多位理事提到對於川普新政不確性，有理事擔憂川普可能對鄰國發動貿易戰，也有理事直指川普新政將帶來央行貨幣政策新挑戰，即使預估國內今年通膨率可降至2％以下，仍不可大意。

一位理事表示，央行預測明年經濟續穩健成長，CPI 年增率則回降至 2%以下，惟明年國內景氣仍存在諸多不確定性，國內外預測機構對於明年美國新政的影響看法亦莫衷一是，因此，當前貨幣政策應保守為宜。

有位理事則指出，近期我國出口表現強勁，部分原因是國外企業趕在美國關稅新政推出前，搶購部分商品，且其他國家亦有此現象。未來美國新政府政策的變化可能是央行貨幣政策面臨的挑戰。

另位理事也說，鑑於美國新政不確定性高，市場轉為悲觀情緒，各主要經濟體央行對政策利率的調整將更為保守。

有位理事也提到，今年最低工資及軍公教薪資調高，並將開徵碳費，對未來物價帶來上漲壓力，且國內通膨預期仍存，故不宜降息；另考量歐美央行仍在降息階段，亦無逆勢升息的空間，維持政策利率不變是合理作法。

有位理事認為，目前持續維持緊縮政策的方向是正確的，惟須注意目前台灣實質利率已連續4 年為負值，且依據央行對台灣明年 CPI 年增率預測值，今年恐連續 5 年為負的實質利率。

另根據 外界在去年10 月的消費者預期調查報告顯示，物價預期是影響目前通膨的重要因素之一，當前通膨壓力相較2023年10月有上升趨勢， 亦應注意。

另位理事指出，去年 11 月 CPI 上漲主因為食物類、房租、個人 隨身用品、醫療費用等價格均上漲，且房租的貢獻度高達 0.39 個百 分點，高於 1 至 11 月的貢獻度 0.36 個百分點，且央行預測 12 月房租仍會持續上揚，應持續密切注意民眾感受深刻的物價上漲項目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財