五星級飯店農曆春節住房率逾60%。（晶華提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今年農曆年假長達9天，因出國民眾較多，導致國內飯店訂房速度相較去年略為放緩，但在農曆年節將近下，訂房率就逐步走高，包括晶華（2707）、寒舍（2739）、台北君悅、台北萬豪等，農曆年節期間住房率皆超過60 %。同時，在農曆期間的餐廳訂位率飆高，且因應年節食材市場價格上揚，餐飲價位與去年相比，微幅調漲2-5%不等，大大挹注飯店業者第一季營收表現。

台北晶華酒店農曆春節期間住房率已超過90%，平均房價也上看萬元。晶華表示，今年較特別的是，因農曆假期較去年多2天，因此國旅團體較去年成長10%。餐飲方面，除夕的中餐廳包廂在一年前即全數客滿，其他餐廳和宴會廳也在2-3個月前即全數訂滿，春節期間的訂位也逾80%，且每日的訂位數都在持續增加。

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寒舍旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美，除夕至初五目前春節期間平均住房率約70-80%，與去年大致持平。寒舍指出，今年因年假期間較長，選擇出國旅遊的旅客顯著增加，導致訂房速度相較去年略為放緩，但在農曆年前旅遊需求逐步升溫，住房率將持續攀升，在餐廳方面，台北寒舍艾美酒店從除夕至初三訂位率幾乎全滿，初四至初五訂席約80%，與往年情況相似。

台北君悅農曆假期訂房逾60%，與去年持平，但整體訂房踴躍度相較去年較為緩慢，而除夕圍爐全館餐廳及宴會圍爐在去年10月即全數滿訂，初一、初二各餐廳午餐及晚餐平均訂位皆達80%，初三後至2月3日開工的訂位率也達75%。

台北萬豪酒店農曆春節期間住房率相較去年成長約15%，台北萬豪指出，主要是今年春節適逢部份海外國家長假，因此海外旅客成長，且多數海外商務客亦選擇留在國內旅遊或異地辦公，在餐飲方面，宴會廳除原本的5樓萬豪廳，今年首度再加開三個宴會場地接單，除夕已滿席，且部分餐廳更提供2輪用餐。

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