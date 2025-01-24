特斯拉中國大舉召回逾120萬輛車！ModelS等4款車存在安全隱憂

特斯拉中國大舉召回逾120萬輛！ModelS等4款進口及國產車存安全隱憂（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉中國大舉召回逾120萬輛！特斯拉即日起，旗下部份進口ModelS、ModelX及國產Model3、ModelY共4款電動汽車，因安全存隱憂，因此，將進行召回，召回車輛逾120萬輛。

外媒報導，市場監管總局週五（24日）披露，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計畫，決定自即日起，召回4款車輛。

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首先召回生產日期在2023年7月16日至2024年12月14日期間的部分進口ModelS、ModelX及國產Model3、ModelY電動汽車，共計33萬5716輛。

本次召回範圍內的車輛，車輛上電時的反向電流可能損壞行車電腦主板上的電源組件，導致後視攝像頭功能異常，可能造成倒車影像無法顯示，從而影響駕駛員倒車時的視野，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

此外，生產日期在2022年1月3日至2023年9月23日期間的部分國產Model3、ModelY電動汽車，共計87萬1087輛也一併召回。本次召回範圍內的部分車輛，因電子助力轉向系統軟件問題，可能觸發轉向助力受限，造成電子助力轉向功能失效，存在安全隱患。

據悉，本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下進行的。

受調查影響，特斯拉（上海）將透過汽車遠端升級（OTA）技術，免費為召回範圍內的車輛升級至2023.38.9或更高版本軟體，對於無法透過汽車遠端升級（OTA）技術升級的車輛，將透過特斯拉服務中心聯繫相關用戶實施召回，以消除安全隱患。

特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司將以掛號信、簡訊等方式通知相關車主，安排召回維修事宜。

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