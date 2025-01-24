晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

去年第4季GDP成長1.84％ 全年上修至4.3％創3年新高

2025/01/24 16:12

主計總處將去年經濟成長率上修至4.3%，創3年新高。（彭博）主計總處將去年經濟成長率上修至4.3%，創3年新高。（彭博）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年第4季經濟成長率概估1.84%、上修0.12個百分點，主因資本形成（包括固定投資與存貨變動）優於預期，加上商品出口表現佳；去年經濟成長率則由4.27%上修至4.3%、創3年新高，上修0.03個百分點，居亞洲4小龍最高。

主計總處表示，由於人工智慧（AI）應用與資通產品需求維持熱絡，第4季按美元計價商品出口年增9.09％三角貿易及航運服務表現亦佳，併計商品及服務，第4季輸出實質成長8.19％、較預測數減少2.09個百分點；輸入實質成長18.3％、下修0.22個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻3.5個百分點。

內需方面，受惠於薪資穩健成長的所得效果，及股市上漲的財富效果，加以歲末節慶激勵消費，第4季零售業、餐飲業營業額分別年增1.53％及3.5％，加上金融市場交易熱絡，證券、基金等交易手續費續增，境外旅遊熱潮也持續挹注國人國外消費，概估第4季民間消費實質成長1.94％、上修0.29個百分點，其中國人在國內消費實質成長1.43％，國人在國外消費實質成長12.54％，但旅行支出同步增加，不影響整體GDP。

另，隨新興科技應用需求強勁，企業投資力道續強，第4季新台幣計價資本設備進口年增41.23％，國內投資財生產量亦增14.25％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資續呈增長；概估資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長17.53％、上修6.23個百分點），對經濟成長貢獻4.1個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財