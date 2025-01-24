去年第4季GDP成長1.84％ 全年上修至4.3％創3年新高

主計總處將去年經濟成長率上修至4.3%，創3年新高。（彭博）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年第4季經濟成長率概估1.84%、上修0.12個百分點，主因資本形成（包括固定投資與存貨變動）優於預期，加上商品出口表現佳；去年經濟成長率則由4.27%上修至4.3%、創3年新高，上修0.03個百分點，居亞洲4小龍最高。

主計總處表示，由於人工智慧（AI）應用與資通產品需求維持熱絡，第4季按美元計價商品出口年增9.09％三角貿易及航運服務表現亦佳，併計商品及服務，第4季輸出實質成長8.19％、較預測數減少2.09個百分點；輸入實質成長18.3％、下修0.22個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻3.5個百分點。

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內需方面，受惠於薪資穩健成長的所得效果，及股市上漲的財富效果，加以歲末節慶激勵消費，第4季零售業、餐飲業營業額分別年增1.53％及3.5％，加上金融市場交易熱絡，證券、基金等交易手續費續增，境外旅遊熱潮也持續挹注國人國外消費，概估第4季民間消費實質成長1.94％、上修0.29個百分點，其中國人在國內消費實質成長1.43％，國人在國外消費實質成長12.54％，但旅行支出同步增加，不影響整體GDP。

另，隨新興科技應用需求強勁，企業投資力道續強，第4季新台幣計價資本設備進口年增41.23％，國內投資財生產量亦增14.25％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資續呈增長；概估資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長17.53％、上修6.23個百分點），對經濟成長貢獻4.1個百分點。

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