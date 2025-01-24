台經院：台灣今年經濟3支安打 上修GDP成長率至3.42％

去年12月三大測驗點同步上揚。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查，去年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點「神龍擺尾」，再次同步走揚，台經院同時發布最新經濟預測，上修2025年台灣經濟成長率至3.42%，CPI年增率為1.95%。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，台灣今年投資上揚、消費平穩、外銷表現從AI熱潮到傳產逐步表現，因此台經院上修經濟成長率，各季GDP成長在基期因素下逐季走高，雖然消費略為下修，但投資和出口表現轉佳，在此消彼長下最後GDP成長轉佳。

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孫明德觀察，台灣去年的外銷訂單在年底出現大幅上揚，和美國製造業採購經理人指數走勢相符，分析外銷轉熱的原因，AI伺服器不太可能單月出現大幅改變，研判可能是川普的關稅政策實施前，廠商急單造就亞洲搶購的熱潮，而這波熱潮在川普克關稅錢都會持續存在。

孫明德指出，消費、投資、出口中，過去幾年台灣經濟成長通常靠其中一枝獨秀，而今年三個表現都還不錯，「往年靠一支全壘打，今年靠三支安打」，所以經濟表現才會穩定。但他提醒，投資動能能否延續將是不確定因素，是否能從AI上游的半導體到下游組裝，甚至延續到機械、電子零組件產業，才是未來值得期待的。

談到今年最常被談論的不確定因素：川普2.0，孫明德表示，川普就職演說似乎不像競選時殺聲隆隆，看起來先以美國優先、初期先以美國內政為主，政策基調是由近而遠、由內而外、先易後難。

台經院表示，預期2025年台灣經濟成長仰賴內需支撐，外需也重回經濟成長主力。外需方面，隨著資通訊產品基期逐步墊高，出口增速或將趨緩，但近期外銷訂單仍顯示新興科技需求強勁，加上全球多國已開啟降息循環，2025年全球貿易量可望續增，傳統產業也有望緩步復甦，推動台灣外需穩健成長。

內需方面，零售及餐飲銷售額年增率持續穩定成長，加上就業市場依舊穩健，失業率維持低位，實質經常性薪資年增率自2024年轉正，預期此趨勢將延續，為民間消費提供支撐，不過比較基數已高，成長漸緩。

投資方面則受惠於新興科技需求強勁帶動，自2024年下半年起半導體設備購置需求大幅成長，機電設備進口值維持高檔，國內晶片領導廠商擴大資本支出、加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠加碼在台投資，估計續為經濟成長帶來正貢獻。

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