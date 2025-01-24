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北市中古屋交易 忠孝東路五段最熱門

2025/01/24 12:06

台北市政府地政局連續10年發布熱門路段房價&amp;租金索驥，由於中古屋較易入手，為市場主要交易類型，熱門路段較具延續性，連續10年進榜前40名超夯交易路段有22個，10年間交易量都增加。（台北市地政局提供）台北市政府地政局連續10年發布熱門路段房價&租金索驥，由於中古屋較易入手，為市場主要交易類型，熱門路段較具延續性，連續10年進榜前40名超夯交易路段有22個，10年間交易量都增加。（台北市地政局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府地政局連續第10年發布熱門路段房價&租金索驥，由於中古屋較易入手，為市場主要交易類型，熱門路段較具延續性，連續10年進榜前40名超夯交易路段有22個，10年間交易量都增加，以忠孝東路五段量增幅86.15%最多，交易價格上漲幅度前3名都在內湖區，分別為內湖路一段（+40.38%）、康寧路三段（+39.22%）及康樂街（+35.71%），都是2015年房價相較親民的路段，其中康樂街雖年年入榜房價最親民，但單價也已躍升至5字頭。

地政局針對2024年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，新成屋平均交易單價前3名依序為市民大道四段（195萬元/坪）、復興南路二段（167萬元/坪）及金山南路一段（166萬元/坪），前10名有4條路段位於大安區；中古屋平均交易單價前3名依序為忠孝東路五段（110萬元/坪）、信義路四段（110萬元/坪）及忠孝東路四段（109萬元/坪），前10名有7條路段位於信義區。

地政局指出，新成屋單價相對較親民的路段，依序為指南路一段（65萬元/坪）、稻香路（68萬元/坪）、民和街（71萬元/坪）；中古屋則依序為溫泉路（46萬元/坪）、興隆路三段（52萬元/坪）及中和街（53萬元/坪）。分析這些路段的共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，因此仍受購屋者青睞。

另外，出租屋熱門交易路段月租金單價前3名依序為市民大道一段（2079元/坪）、忠孝東路四段（2059元/坪）及農安街（1965元/坪），前10名有6條路段位於中山區；月租金單價相對較親民的熱門路段，分別為中和街（929元/坪）、辛亥路四段（968元/坪）及和平西路三段（1010元/坪）；其中北投區中和街連續5年都是租金相對親民的熱門路段。

地政局比較2023、2024兩年前40名買租熱門路段，發現2024年新成屋熱門路段有23個新進榜；中古屋及出租屋分別有8個及11個新進榜，變動相對穩定。

台北市地政局比較2023、2024出租屋熱門路段，有11個路段新入榜。（台北市地政局提供）台北市地政局比較2023、2024出租屋熱門路段，有11個路段新入榜。（台北市地政局提供）

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