風波不斷 波音預告Q4虧損恐高達40億美元

波音警告，在風波不斷的衝擊下，第4季虧損恐高達40億美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機大廠波音（Boeing）2024年經歷了動盪的1年，從年初爆發的生產品質危機、嚴格的監管審查、供應鏈延宕到大規模罷工、裁員，波音週四（23日）警告，在風波不斷的衝擊下，第4季虧損恐高達40億美元（約新台幣1311.8億元），遠遠超出華爾街預期。

綜合外媒報導，波音預計，第4季每股虧損5.46美元，相當於約40億美元（約新台幣1311.8億元），大幅超越分析師平均預期的每股1.84美元虧損。預期單季營收為152億美元（約新台幣4984.8億元），也低於市場預估的162.7億美元（約新台幣5335.7億元）。

請繼續往下閱讀...

波音表示，單季可能消耗了35億美元（約新台幣1147.8億元），並在這1季籌資超過200億美元（約新台幣6559億元），以在公司危機期間增加流動性。

2010年代利潤創下新高後，波音旗下暢銷的737 MAX 8在2018、2019年爆發兩起嚴重空難，揭開了波音生產品質和安全問題。疫情大流行期間，波音面臨的壓力進一步擴大，在全球空運復甦之際，2024年1月，再傳出737 MAX客機出現艙門脫落意外，使得波音陷入另一場危機。

在2024年前9個月，波音虧損將近80億美元（約新台幣2623.6億元），波音旗下3.3萬名員工在9月發起大罷工，持續長達7週才落幕，導致737 MAX、777和767飛機停產，除此之外，波音的國防和航太部門也陷入困境。

根據週四的單季業績預測，2024年全年的虧損可能相當於2020年，當時波音虧損近120億美元（約新台幣3935.4億元），是波音公司歷史上最高。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）聲明表示，儘管公司面臨近期的挑戰，但波音在本季採取了重要措施來穩定業務，其中包括在11月達成協議，結束為期7週的罷工，使工廠能夠重啟生產，同時也籌資超過200億美元（約新台幣6559億元）。

波音商業部門去年共交機348架，低於2023年的528架。2024年新訂單跌至不到前1年紀錄的一半。商業飛機業務預計Q4收入為48億美元（約新台幣1574.1億元），營業利益率-43.9％；國防相關業務預計收入達54億美元（約新台幣1770.9億元），營業利益率將近-42％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法