10年美債殖利率恐至5.5％！貝萊德CEO警告：股市會很慘

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）週四（23日）出席世界經濟論壇（WEF）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債殖利率持續攀升，美國10年期公債殖利率上週一度突破4.8%，引發市場關注。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）認為，如果通膨上升的話，將引發債券市場拋售，讓10年期美國公債殖利率可能飆升至5.5%，創25年來的最高水準，若這狀況發生的話會對股市產生「非常負面的影響」，迫使股市進行「重新估價」。

芬克指出，10年期美國公債殖利率若達到5.5%的水準，恐讓投資人措手不及，因為許多人可能尚未考慮到通膨進一步上升的可能性。他特別提到，新政府的政策可能會給經濟帶來新的價格壓力。

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芬克週四（23日）在世界經濟論壇（WEF）的會議間隙對《CNBC》說，他認為新政府的政策將釋放大量私人資本，經濟將迎來巨大的增長，「但同時，其中一些政策可能會帶來新的通膨壓力。我相信這種風險尚未被市場充分考量。」

芬克補充：「10年期美國公債殖利率可能突破5%，甚至達到5.5%，這些可能性都是存在的。這對股市將是一個衝擊，也不是一個理想的情景。」

儘管公債殖利率超過5%，並非芬克的主要預測情境，但他認為如果發生的話，可能會引發股市下跌，對股市產生「非常負面的影響」，更可能迫使股市進行「重新估價」。

芬克表示，公債殖利率達到5%的狀況，可能成為推動討論美國債務管理的重要催化劑。截至週四，美國聯邦債務總額創下36.2兆美元的歷史新高。

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