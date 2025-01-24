中國小型煉油廠恐掀倒閉潮 營運受「2大重傷」

中國小型煉油廠正面臨生存壓力。（擷取自中國社群平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟增長放緩，加上美國對伊朗、俄羅斯的強力制裁，2025年中國小型私人煉油廠正處於營運轉折點，在產能、利潤受擠壓下，預計未來10年有高達數十家破產、倒閉。

《彭博》報導，在中國超過5分之1的煉油業務，由規模較小的私人企業負責，多數位於山東地區。這些被稱為「茶壺」企業的特性，就是善於在微薄的利潤中生存。現在這些茶壺的產能利用率僅剩55%或更低，未來恐再進一步縮減產能，或關閉工廠，以應對利潤率被擠壓的情況。

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據報導，中國地方煉油廠十分依賴便宜的伊朗原油，約佔伊朗石油出口的90%，但受到美國擴大制裁伊朗及中國的影子艦隊，推升小型煉油廠的成本。

中國分析師預估，隨著中國煉油產業整合，今年中國煉油行業恐再關閉600萬噸至1000萬噸產能，倫敦資訊公司Energy Aspects則預估為1500萬噸。

顧問公司指出，2024年美國煉油廠的產能利用率約90%，中國為75.5%、創2019年以來第二低利用率，中國區域型小型煉油廠產能利用率僅54%，創2017年以來最低水準。

業內人士指出，中國4家大型私人煉油廠於2019年開始投產，小型煉油廠受到嚴重衝擊，預計在2023年-2028年間，中國小型煉油廠將關閉110萬桶/日產能，至2050年達到120萬桶/日。

除了產能、利潤面臨嚴峻考驗，北京在2021年開始追繳這些未繳稅的小煉油商，而新的關稅和稅收政策也推高今年的營運成本，這些問題都將加劇小煉油商的營運能力。

業界高層和貿易商表示，這些中國小煉油廠如果沒有拿到受制裁的便宜原油，恐難以生存，未來將掀破產潮。

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