Meta偷幫川普漲粉絲 ? FB、IG用戶怨「被迫」追蹤川普、還無法取消

臉書、IG用戶抱怨，其帳戶「自動追蹤」出普和范斯及第一夫人梅蘭妮亞等人，還無法退追。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《CNN》報導，社群媒體臉書（Facebook）和Instagram一些用戶在20日通報，他們帳戶「自動關注」美國總統川普、副總統范斯，以及第一夫人梅蘭妮亞的官方帳戶，想取消卻取消不了。

據報導，有臉書、IG用戶抱怨，他們從未關注川普、范斯等人帳戶，但近日卻發現他們的帳戶出現「自動追蹤」，當他們點選取消追蹤時、卻無法取消，部分人士甚至嘗試了3-5次，但Meta會不斷自動重新追蹤「這些帳戶」。

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對此，Meta承認部分用戶無法停止追蹤，但否認強迫用戶關注川普和范斯的帳戶，坦言需要一些時間來解決這個問題。

Meta發言人史東（Andy Stone）表示，人們不會被自動關注總統、副總統和第一夫人任何官方臉書和Instagram帳戶。這些帳戶由白宮管理，隨著新政府上任，這些頁面內容會發生改變。

對於Meta回應，許多用戶在回覆留言並抱怨「這是一個謊言」。部分網友稱「不正確。川普和白宮的貼文突然開始出現在我的動態中」、「不正確。我從未關注過Instagram上的美國總統官方帳號。現在顯示已被關注。這是自動完成的，沒有任何形式的同意」。

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