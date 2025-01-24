晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Meta偷幫川普漲粉絲 ? FB、IG用戶怨「被迫」追蹤川普、還無法取消

2025/01/24 13:44

臉書、IG用戶抱怨，其帳戶「自動追蹤」出普和范斯及第一夫人梅蘭妮亞等人，還無法退追。（法新社）臉書、IG用戶抱怨，其帳戶「自動追蹤」出普和范斯及第一夫人梅蘭妮亞等人，還無法退追。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《CNN》報導，社群媒體臉書（Facebook）和Instagram一些用戶在20日通報，他們帳戶「自動關注」美國總統川普、副總統范斯，以及第一夫人梅蘭妮亞的官方帳戶，想取消卻取消不了。

據報導，有臉書、IG用戶抱怨，他們從未關注川普、范斯等人帳戶，但近日卻發現他們的帳戶出現「自動追蹤」，當他們點選取消追蹤時、卻無法取消，部分人士甚至嘗試了3-5次，但Meta會不斷自動重新追蹤「這些帳戶」。

對此，Meta承認部分用戶無法停止追蹤，但否認強迫用戶關注川普和范斯的帳戶，坦言需要一些時間來解決這個問題。

Meta發言人史東（Andy Stone）表示，人們不會被自動關注總統、副總統和第一夫人任何官方臉書和Instagram帳戶。這些帳戶由白宮管理，隨著新政府上任，這些頁面內容會發生改變。

對於Meta回應，許多用戶在回覆留言並抱怨「這是一個謊言」。部分網友稱「不正確。川普和白宮的貼文突然開始出現在我的動態中」、「不正確。我從未關注過Instagram上的美國總統官方帳號。現在顯示已被關注。這是自動完成的，沒有任何形式的同意」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財