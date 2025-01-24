盤點川普上任3天 市場發生「這5大」變化

川普重返白宮不到一週，市場出現了「5大變化」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）剛重返白宮，但其政策議程的影響，已經讓市場出現了「5大變化」，包括貨幣市場分化、黃金多頭再度發力、科技股狂飆、電動車遇冷及太空探索熱潮再起。報導指出，市場正持續觀察，川普新政將如何重新塑造市場格局。

分析師指出，這些市場波動背後的主導因素，正是川普一系列行政令的發布及其議程的設定。

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據報導，川普上任3天後，標普500指數累計上漲約1.5%，隔夜的盤中指數再創歷史新高，那斯達克指數累計漲近2%。此外，加密貨幣、美元、黃金和科技股的波動更為明顯。

其中，川普上任帶動科技股一波飆升，主要是他宣佈了一項名為「Stargate（星際之門）」的5000億美元（約新台幣16.33兆元）AI基礎設施計劃，這項計劃將在全美各地建設數據中心，為美國創造超過10萬個就業機會。

這項計畫將由甲骨文、軟銀集團、OpenAI和MGX將共同參與，初期技術合作夥伴包括輝達、微軟和ARM。此利多帶動甲骨文 股價上漲14%，Arm漲幅高達20%。

而川普長期以來支持太空探索，在第一任期內「太空部隊」（United States Space Force，川普就職上任後，包括Intuitive Machines （LUNR.US）、Redwire （RDW.US）和Rocket Labs USA的股票各別上漲了21%、47%和23%。

另外，川普所支持的加密產業，比特幣價格創新高， 一度飆破10萬9千美元（約新台幣356萬元）。而貨幣市場則出現分化、表現不一；其中，美元指數在本週略有下跌，但美元對墨西哥披索和加幣卻有所上漲，主要是川普威脅，將在2月1日對這2個國家徵收25%的關稅。

高盛經濟學家表示，川普這一態度，比市場預期更為鷹派。

至於電動車產業則冷氣颼颼，主要是受到川普恐終止推動電動車補貼政策。分析師指出，川普在就職首日，就撤銷了前總統拜登高達78項的行政命令；其中，包括2030年前美國製造的汽車中有50%必須為電動車的規定。

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