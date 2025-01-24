黃金小漲！市場焦點都在「他」身上

週四（23日）黃金價格小幅上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（23日）黃金價格小幅上漲，因美元在美國總統川普（Donald Trump）呼籲降低利率後走軟，市場焦點仍集中在川普政策的廣泛影響上。

現貨黃金價格現貨黃金下跌0.1%，報每盎司2753.19美元；12月交割的黃金期貨價格下跌0.2%，報每盎司2765美元。

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《路透》報導，金價週三曾觸及3個多月以來新高，僅比去年10月創下的歷史高點2790.15美元低26.72美元。

美元指數下跌0.2%，使以美元計價的黃金對其它貨幣持有者來說更便宜。RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示，「美元早些時候上漲，隨後下跌，這推動金價脫離低點。」

他補充：「今天的波動反映了來自白宮政策方向的影響，我認為部分波動是出於對政策發布的預期。」

川普在世界經濟論壇（WEF）上發表演講時，強調他致力於抑制通膨，並宣布計劃推動立即降息。他也敦促其它國家採取類似措施，以應對全球經濟挑戰。

此外，川普表示可能於2月1日宣布對來自加拿大、墨西哥、中國和歐盟的進口商品徵收關稅，這讓市場對川普的貿易計畫充滿不確定性。

由於未來政策的不確定性，市場參與者紛紛湧向黃金等避險資產，以應對波動風險。帕維洛尼斯說：「目前存在太多的不確定性，我認為金價以及其他市場可能會暫時停滯，等待更明確的政策實施方向。」

此外，川普也威脅俄羅斯及「其他參與國」，若無法達成結束烏克蘭戰爭的協議，將對其徵稅、加徵關稅及實施制裁。俄羅斯是全球最大的鈀金生產國，也是美國主要的金屬供應來源。

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