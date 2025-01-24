中國低階算力崩塌 ! 1片10萬人民幣「A100」晶片 很多没拆封

中國低階算力供給找不到太多市場需求，導致A100晶片出現閒置、沒拆封的狀況。（擷取自中國社群平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI大模型能夠持續迭代升級，離不開底層算力基礎設施的建置。近期市場傳出，先前1片要價近10萬元人民幣的「A100」晶片，曾出現市場瘋搶的情況，但隨著中國低階算力出現失衡，許多「A100」出現閒置、甚至都沒拆封。

據報導，「A100」在2023年的市場需求和應用非常火熱，但隔年卻出現降溫，導致許多卡都沒有拆封，但在高階市場上，仍是瘋狂囤積顯卡，許多中國科技企業的存貨數量是從千卡、萬卡，再到十萬卡的級別持續跳升。這一切，只為了搶佔未來AGI「通用人工智慧（Artificial General Intelligence）時代的門票。

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根據研究機構Omdia報告顯示，2024年字節跳動訂購了約23萬片輝達（NVIDIA）AI晶片，一舉躍昇輝達第2大客戶。

市場指出，字節跳動訂下2025年資本支出金額將達1600億元人民幣（約新台幣7200億元），其中900億元人民幣將用來購買AI算力。

與字節跳動同等規模的中國大廠，包括阿里巴巴、百度、中國電信等企業，全都在推動十萬卡級別的算力集群建設。這些中國科技巨頭們瘋狂採購算力建設的行為，也將中國AI高階算力市場推向高潮。

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