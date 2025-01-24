美股泡沫箭在弦上！瑞銀警告只差1條件 這類股最安全

瑞銀警告，在構成美股泡沫的7個條件中，只差寬鬆貨幣政策尚未滿足，其餘6個條件皆已滿足。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股泡沫箭在弦上，就只差1條件，瑞銀警告，在構成泡沫的7個條件中，只差寬鬆貨幣政策尚未滿足，其餘6個條件皆已滿足，瑞銀表示，如果10年期美國國債殖利率超過5%，就該引起警惕了，建議投資人持股以防禦性股票為優，而金融股在面對民粹主義和通膨升溫下，是表現最好的類股。

外媒報導，瑞銀全球股票策略師安德魯·加思韋特（Andrew Garthwaite）編制了1份泡沫清單，將當前市場狀況與1990年代末的網路泡沫和1980年代的日本資產泡沫進行了比較。

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他給出形成泡沫的７個條件及其當前滿足情況：

1、結構性牛市的結束：滿足。瑞銀將結構性牛市定義為股票在10年期間每年表現優於債券至少5%。

2、利潤承壓：滿足。盈利增長正在放緩，尤其是在週期性行業。

3、市場廣度下降：滿足。科技6巨頭（不包括特斯拉）正在推動市場，而小型股票表現滯後。輝達和蘋果等科技巨頭的12個月平均預期本益比為28倍，而歷史本益比為34倍。

4、距離上1次泡沫已過去25年：滿足。距離網路泡沫高峰已過去大約25年。

5、「這次不一樣」的敘事：滿足。投資者正大舉押注生成式人工智慧，將成為生產力的變革者。

6、個人投資者參與：滿足。個人投資者正湧入投機性資產，從迷因股到加密貨幣。

7、寬鬆的貨幣政策：尚未滿足。美國長期債券殖利率上升，而短期債券殖利率下降，這削弱了聯準會降息100個點子的影響。

加思韋特給出了２個可能引起泡沫的因素，首先是人工智慧大幅提升生產力，比如從2028年起提升2個百分點。另一個是，如果政府資產負債表比企業資產負債表風險更高，那麼股票相對於美國國債的風險溢價可能會更低，尤其是對於像大型科技巨頭這樣資產負債表強勁的公司。例如，強生、微軟的信用評級均高於美國政府，而在歐洲，Eni、歐萊雅和Generali等公司的信用評級比其所在國家政府高出兩檔。

加思韋特表示，如果10年期美國國債殖利率超過5%，就該引起警惕了。他建議，投資者降低非金融週期性公司，更傾向於選擇低槓桿的防禦性股票。

此外，他還擔心進口關稅政策的「兩難困境」，為了產生利於美國的效果，關稅必須適度，但為了獲得最大談判籌碼，川普需要採取激進的言辭。

在政策不確定下，金融股可以作為對民粹主義的對沖，因為如果通膨預期上升，它們是表現最好的類股。

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