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10年前砸1萬美元買台積電股票？超驚人報酬率曝光

2025/01/24 11:01

受惠AI熱潮，台積電（2330）股價近幾年不斷攀升。（彭博資料照）受惠AI熱潮，台積電（2330）股價近幾年不斷攀升。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠AI熱潮，台積電（2330）股價近幾年不斷攀升，外媒對此也分享，如果10年前以1萬美元購入台積電ADR的話，且期間都沒有賣出，再加上台積電的股息，能獲得約10.2萬美元（約新台幣333萬元）的收益，總報酬率約為1020.84%。

美國財經新聞《Benzinga》報導，10年前台積電ADR股票交易價格約為每股22.60美元，如果當時投資1萬美元，可以購入約442.47股。

文章截至22日，台積電ADR每股交易價格為214.79美元，這意味著僅憑股價隨時間上漲，投資價值就可能成長至約9萬5040美元（約新台幣310.4萬元）。

值得注意的是，台積電在這10年中都有配息。過去10年，台積電支付了每股約15.92美元的股息，這意味著僅從股息中就可以賺取約7044美元（約新台幣23萬元）。

因此，文章將9萬5040美元與7044美元相加，最終得出能獲得10萬2084美元的收益，也意味著總報酬率為1020.84%。相較之下，標普500同期總報酬率為233.29%。

週四（23日）台積電ADR上漲0.64%，收在224.62美元。

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