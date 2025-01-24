歐洲科技巨頭一致認同川普！警告「星際之門」敲響歐洲AI警鐘

「星際之門」敲響歐洲AI警鐘！歐洲科技巨頭急呼「歐洲最需要它」（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前宣佈1項「星際之門」Stargate計畫，這項5000億美元的項目，此已為歐洲人工智慧敲響警鐘，歐洲科技巨頭們急呼，「歐洲最需要它」，建議各國政府應該在人工智慧專案上，作為盟友而不是競爭對手。

CNBC報導，歐洲科技巨頭SAP執行長克萊因（Christian Klein）表示，川普「星際之門」的舉措是正確的，而且還可以提高政府的生產力，這是歐洲的一個很好的榜樣。

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克萊恩補充說，他將「絕對支持」歐洲的星際之門計畫。他說，我們與世界各地的所有公共部門都有業務往來，我們當然歡迎在歐洲這樣做，歐洲最需要它。

我希望美國發生的一切無疑是一個警鐘，我們需要看到證據，但我希望現在歐洲能夠團結起來，形成數位化聯盟，這非常重要。

我們有製造業、汽車、化工行業，我們需要應用人工智慧來使它們更具競爭力，我們需要更多的勇氣、更多的意願。

他表示，政治家和企業都有責任，立法者需要建立正確的框架，以便企業能夠推動人工智慧轉型並實施該技術。

另西門子執行長羅蘭布施亦指出，歐洲需要趕上美國。他在世界經濟論壇上對CNBC表示，這是一個運行速度非常非常快的引擎，因此這是我們必須做的功課。只要計算一下美國和歐洲的數據中心數量就知道了。

布施表示，歐洲需要在離家更近的地方建立更多的資料中心，以便本地公司能夠開發和營運強大的人工智慧工具。他建議可以在中東、德國或歐洲其他地方建造更多的資料中心，我們希望歐洲擁有更多的運算能力，這也是我們必須解決的問題。

施耐德電機（Schneider Electric）執行長布魯姆表示，鑑於其在人工智慧晶片巨頭輝達供應鏈中的地位，公司從Stargate計劃中獲得了「巨大的推動」。

不過，和布施一樣，建議各國政府應該在人工智慧專案上，作為盟友而不是競爭對手。

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