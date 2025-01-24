晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

歐洲科技巨頭一致認同川普！警告「星際之門」敲響歐洲AI警鐘

2025/01/24 13:35

「星際之門」敲響歐洲AI警鐘！歐洲科技巨頭急呼「歐洲最需要它」（彭博資料照）「星際之門」敲響歐洲AI警鐘！歐洲科技巨頭急呼「歐洲最需要它」（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前宣佈1項「星際之門」Stargate計畫，這項5000億美元的項目，此已為歐洲人工智慧敲響警鐘，歐洲科技巨頭們急呼，「歐洲最需要它」，建議各國政府應該在人工智慧專案上，作為盟友而不是競爭對手。

CNBC報導，歐洲科技巨頭SAP執行長克萊因（Christian Klein）表示，川普「星際之門」的舉措是正確的，而且還可以提高政府的生產力，這是歐洲的一個很好的榜樣。

克萊恩補充說，他將「絕對支持」歐洲的星際之門計畫。他說，我們與世界各地的所有公共部門都有業務往來，我們當然歡迎在歐洲這樣做，歐洲最需要它。

我希望美國發生的一切無疑是一個警鐘，我們需要看到證據，但我希望現在歐洲能夠團結起來，形成數位化聯盟，這非常重要。

我們有製造業、汽車、化工行業，我們需要應用人工智慧來使它們更具競爭力，我們需要更多的勇氣、更多的意願。

他表示，政治家和企業都有責任，立法者需要建立正確的框架，以便企業能夠推動人工智慧轉型並實施該技術。

另西門子執行長羅蘭布施亦指出，歐洲需要趕上美國。他在世界經濟論壇上對CNBC表示，這是一個運行速度非常非常快的引擎，因此這是我們必須做的功課。只要計算一下美國和歐洲的數據中心數量就知道了。

布施表示，歐洲需要在離家更近的地方建立更多的資料中心，以便本地公司能夠開發和營運強大的人工智慧工具。他建議可以在中東、德國或歐洲其他地方建造更多的資料中心，我們希望歐洲擁有更多的運算能力，這也是我們必須解決的問題。

施耐德電機（Schneider Electric）執行長布魯姆表示，鑑於其在人工智慧晶片巨頭輝達供應鏈中的地位，公司從Stargate計劃中獲得了「巨大的推動」。

不過，和布施一樣，建議各國政府應該在人工智慧專案上，作為盟友而不是競爭對手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財