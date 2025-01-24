WTO秘書長：川普關稅引發的貿易戰 將釀「災難性」後果

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）週四（23日）表示，美國總統川普（Donald Trump）關稅威脅引發的任何貿易戰，都將對全球經濟成長造成災難性後果，呼籲各國避免報復。

《路透》報導，伊衛拉在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）年會上表示，如果各國「一報還一報」，無論是25％的關稅或是60％的關稅，世界將回到1930年代的情況，會看見全球GDP出現兩位數的損失，這將是災難性的結果，每個人都將付出代價。

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伊衛拉提出的情境與2次世界大戰期間的情況相似，1930年代，各國為了反擊美國的關稅法，紛紛推出貿易限制。伊衛拉隨後向WTO成員喊話，即使關稅來臨，還有其他途徑可以應對，要保持鎮定。

伊衛拉也提到，川普沒有立即對加拿大和墨西哥等國家徵收進口關稅，而是選擇強制對貿易行為進行調查的決定是個好消息。在同一場活動中，巴西也呼籲華府應避免優先採用關稅。巴西代表帕羅拉（Alexandre Parola）表示，在政治議題上使用關稅，存在負面外溢效應，確實損害了國際規則系統。

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