川普向全球企業放話 在美製造或面臨關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（23日）告訴全球商界領袖，企業應該在美國製造商品，以享受低稅率，否則將面臨進口關稅。

《路透》報導，川普透過視訊的方式在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）會議上發表演說，川普警告，美國將對全球所有國家徵收「不同規模」的新關稅。

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川普向企業高層小組表示，自己要向全球每家企業傳達的訊息很簡單，「來美國生產商品」，華府將為企業提供地表上最低的稅率之一。若是不在美國製造，這是企業的權利，但企業將不得不支付關稅。

川普補充，關稅的規模將有所不同，預計將為美國財政部帶來數千億甚至上兆億美元，藉此將強化美國經濟，並協助償債。川普已提議將在美國製造的企業稅率調整至15％，但須經過國會批准通過。

川普在本週一（20）宣誓就職，但上任當天並沒有立即徵收他在競選期間承諾的關稅，包括對全球進口商品徵收10％的關稅，對中國商品徵60％的關稅，但川普表示，由於非法移民和吩坦尼的問題，將從2月1日起，對加拿大、墨西哥運往美國的產品徵收25％的關稅。

根據官方數據，2023年，加拿大對美國的貿易順差為643億美元（約新台幣2.11兆元），主要是因為美國從加拿大進口價值超過1300億美元（約新台幣4.26兆元）的原油和石油產品。川普表示，加拿大是繼墨西哥之後，美國第2大貿易夥伴，在貿易問題上，多年以來一直很難對付，並補充，加拿大可以成為美國「第51州」來避免關稅。

針對中國，川普指出，希望美國在貿易議題上能有一個「公平的競爭環境」，並譴責美國對中國鉅額的貿易逆差。根據官方數據，2023年，美國對中商品貿易逆差為2791億美元（約新台幣9.16兆元），低於2018年的4182億美元（約新台幣13.72兆元）高峰。

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