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2025年機票恐會更貴！美媒揭背後關鍵

2025/01/24 12:40

外媒分析，2025年的機票價格預計將會更高。示意圖。（彭博）外媒分析，2025年的機票價格預計將會更高。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管現正處於旅遊淡季的冬季，外媒指出，由於旅遊需求強勁，加上航班供應增長有限，美國航空公司正在利用這種情況提升票價，2025年的機票價格預計將會更高。

《CNBC》報導，航班價格追蹤平台Hopper本月指出，以美國國內線機票來說，1月美國國內「優惠」機票的平均價格為304美元，比去年同期上漲了12%。根據預測，至少到6月，許多美國國內航班的票價，都將高於去年同期。

波音 （Boeing） 和空中巴士 （Airbus） 新飛機的交付延遲、空中交通流量限制，以及財務壓力等因素，皆限制了航空公司擴展航班的能力，導致票價上漲。最極端的例子是精神航空 （Spirit Airlines），該公司在去年11月申請破產保護，也已經大幅減少航班數量，藉此降低成本。

美國航空 （American Airlines） 週四（23日）預測，2024 年第一季的營收將年增5%，但運力可能持平甚至下降 2%。由於去年簽署的新勞工合約帶來的工資上漲等成本增加，美國航空也預計第一季的虧損將超出預期。阿拉斯加航空 （Alaska Airlines） 週三（22日）則稱，第一季運力增幅不會超過 3.5%。

聯合航空 （United Airlines） 的第一季獲利預測遠超分析師的預期，特別是在國內旅行方面表現強勁。聯合航空商務長諾塞拉 （Andrew Nocella） 在週三的財報會議上表示：「美國國內票價環境正在改善，低效航空公司正在加速取消虧損航班，商務旅行需求增長正在加速。航空業內的票價促銷活動減少，折扣幅度也較低，航空公司正優先考慮獲利能力。」

達美航空 （Delta Air Lines） 預測，第一季營收將增長7%至9%，全球市場的單位銷售均有所提升。尤其是歐洲的淡季旅行。成為美國大型航空公司的亮點之一。

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