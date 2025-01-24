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他50年前寫了一首歌 現在每年版稅超過3300萬元

2025/01/24 10:45

美國音樂家和作曲家馬瑟斯博（Mark Mothersbaugh）。（美聯社）美國音樂家和作曲家馬瑟斯博（Mark Mothersbaugh）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國音樂家和作曲家馬瑟斯博（Mark Mothersbaugh）在為熱門電影和電視節目創作原聲帶上，有著豐富且多產的職業生涯，但他最賺錢的一首作品，卻是他近50年前創作的一首歌曲《Uncontrollable Urge》，他每年光靠這首歌的版稅，就可進帳約100萬美元（約3304萬元新台幣）。

《CNBC》報導，馬瑟斯博曾為《雷神索爾3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）、《海海人生》（The Life Aquatic with Steve Zissou）等電影以及《尿布一族》（Rugrats）和《吸血鬼家庭屍篇》（What We Do in the Shadows）等電視劇創作配樂。此外，他還是樂隊Devo的創始成員之一。

Devo的首張專輯於1978年發行，其中馬瑟斯博創作的《Uncontrollable Urge》，成為專輯的首支曲目。雖然這首歌在發布時並未取得特別好的成績，但幾十年後，因為被用作MTV熱門節目《惡搞現場》（Ridiculousness， 逞能倒霉蛋）的主題曲而意外復活。

《惡搞現場》成為MTV播出次數最多的節目之一，共有42季、超過1500集，迄今仍在上映，隨著節目不斷播出，《Uncontrollable Urge》成為馬瑟斯博的主要收入來源。

目前74歲的馬瑟斯博日前接受《滾石》（Rolling Stone）採訪，他說自已為電影和電視節目創作了無數的歌曲，但如果幾年前告訴他，《Uncontrollable Urge》會成為他的主要收入來源，他會感到非常震驚。

《Uncontrollable Urge》在Spotify上的終生串流收入僅約15萬美元（約495萬元新台幣），但馬瑟斯博的妻子兼經紀人格林斯潘（Anita Greenspan）透露，馬瑟斯博每年從這首歌的版稅中，大約能賺取100萬美元。

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