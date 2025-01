他50年前寫了一首歌 現在每年版稅超過3300萬元

美國音樂家和作曲家馬瑟斯博(Mark Mothersbaugh)。(美聯社)

〔財經頻道/綜合報導〕美國音樂家和作曲家馬瑟斯博(Mark Mothersbaugh)在為熱門電影和電視節目創作原聲帶上,有著豐富且多產的職業生涯,但他最賺錢的一首作品,卻是他近50年前創作的一首歌曲《Uncontrollable Urge》,他每年光靠這首歌的版稅,就可進帳約100萬美元(約3304萬元新台幣)。

《CNBC》報導,馬瑟斯博曾為《雷神索爾3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)、《海海人生》(The Life Aquatic with Steve Zissou)等電影以及《尿布一族》(Rugrats)和《吸血鬼家庭屍篇》(What We Do in the Shadows)等電視劇創作配樂。此外,他還是樂隊Devo的創始成員之一。

Devo的首張專輯於1978年發行,其中馬瑟斯博創作的《Uncontrollable Urge》,成為專輯的首支曲目。雖然這首歌在發布時並未取得特別好的成績,但幾十年後,因為被用作MTV熱門節目《惡搞現場》(Ridiculousness, 逞能倒霉蛋)的主題曲而意外復活。

《惡搞現場》成為MTV播出次數最多的節目之一,共有42季、超過1500集,迄今仍在上映,隨著節目不斷播出,《Uncontrollable Urge》成為馬瑟斯博的主要收入來源。

目前74歲的馬瑟斯博日前接受《滾石》(Rolling Stone)採訪,他說自已為電影和電視節目創作了無數的歌曲,但如果幾年前告訴他,《Uncontrollable Urge》會成為他的主要收入來源,他會感到非常震驚。

《Uncontrollable Urge》在Spotify上的終生串流收入僅約15萬美元(約495萬元新台幣),但馬瑟斯博的妻子兼經紀人格林斯潘(Anita Greenspan)透露,馬瑟斯博每年從這首歌的版稅中,大約能賺取100萬美元。

