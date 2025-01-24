川普要求降息降稅！道瓊勁揚408點 台積電ADR續漲

週四華爾街股市多收高多上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週四呼籲降低利率、油價及公司稅，引起關注，投資人並評估一系列企業盈利狀況，華爾街股市多收高，道瓊工業指數上漲408.34點、0.92%，標普500指數上漲0.53%續創新高，那斯達克指數上漲0.22%，費城半導體指數下跌0.45%，台積電ADR上漲0.64%，收在224.62美元。

綜合外媒報導，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，川普要求降低油價，並要求各國央行降低利率，同時警告全球商界領袖，他們將面臨對美國境外製造的產品徵收關稅，川普發出這番言論後，美國股市上漲，短期公債殖利率下跌。

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本週，由於對川普可能實施的減稅和放鬆監管，以及經濟成長強勁的跡象，股市受到提振。儘管關稅仍然是一個懸而未決的問題，但投資人對川普重返白宮的頭幾天沒有採取關稅行動感到高興。

第四季財報季也為2025美國股市迎來強勁的開局，Netflix和大型銀行都發布積極的報告。但美國航空澆了一盆冷水，在該公司發布疲軟的指引後，該股週四暴跌超過8%。

道瓊工業指數上漲408.34點或0.92%，收44565.07點。

那斯達克指數上漲44.34點或0.22%，收20053.68點。

S&P 500指數上漲32.34點或0.53%，收6118.71點。

費城半導體指數下跌24.60點或0.45%，收5444.69點。

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