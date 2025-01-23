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上任後首開直播 洪申翰：立院「統凍預算」多數解凍條件不明確

2025/01/23 21:26

勞動部長洪申翰上任後首度開直播，談及近日預算遭刪、遭凍結，質疑「統凍預算」多數解凍條件不明確。（記者李靚慧翻攝）勞動部長洪申翰上任後首度開直播，談及近日預算遭刪、遭凍結，質疑「統凍預算」多數解凍條件不明確。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上任後近2個月的勞動部長洪申翰，今（23）日首度以部長的身分「開直播」。洪申翰表示，近2周因總預算問題，積極與立院溝通，雖然最後救回部分預算，最後仍被砍了7500萬元。他更質疑，許多被凍結的預算，因為未設計明確解凍條件，要如何、何時才能解凍，成為最大的變數。

勞動部長洪申翰今日先是接受網路媒體專訪，晚間8點自行開直播，陳述上任後近２個月的心得，並接受網友提問，首先提到的就是預算遭砍的問題。

洪申翰先是針對被立法院確定刪減總金額約7500萬的預算，解釋可能造成的影響。洪申翰質疑，有些委員「連他自己一筆揮下去砍了什麼都不知道」，他以遭刪「800萬」的「勞動條件就業平等」預算為例，為了提振生育率，將產檢假陪產檢假由５添增至７天，但為降低雇主負擔，給予２天薪資補貼，最後民眾黨砍了800萬元，也就是下半年陪產檢假的補貼困難，因「科目間的金額不能流用」。

洪申翰說，大家都關心少子化現象，立院卻砍掉補貼產檢假預算，難道是立法院認為不該給予產檢假陪產檢假補貼嗎？還是認為補貼不夠多？他舉例，就像父母覺得小孩長不高，難道因此只給他吃一餐嗎？他認為在114年的總預算案，出現「背道而馳」的情形。

不過，洪申翰也坦言，此次有些提案相當合理，例如要求針對違反勞動法令的事業單位公布名單，並且凍結預算，但他話鋒一轉，提及「更多預算凍結案」，並非如外界認為，之後都可以解凍。

洪申翰強調，此次很多是「統凍」，沒有給予明確的解凍條件，一般而言，預算凍結案，需視解凍條件是否設計得宜，但此次通案凍結，卻未設計明確解凍件，因此勞動部無法知道要做什麼？怎麼做？何時可以解凍？他對此非常擔憂。

根據勞動部近日的公開資訊，勞動部被立法院凍結的預算，金額約1億6700萬元。

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