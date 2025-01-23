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川普2.0恐傷及南韓出口 9大重災區「攏底家」

2025/01/23 21:52

顧問公司認為，在川普第二個任期，南韓有 9大出口商品恐面臨重大挑戰。（歐新社）顧問公司認為，在川普第二個任期，南韓有 9大出口商品恐面臨重大挑戰。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕麥肯錫表示，在川普第二個任期，南韓15 種主要出口項目中，有 9 個將面臨重大挑戰，這些商品約佔南韓出口總額的60%。麥肯錫示警，南韓對這些出口商品過度依賴，加上缺乏多元化和新興技術領域落後，將使該國恐難以抵擋川普2.0的衝擊。

《朝鮮日報》23日報導，過去20年來，南韓主要出口項目大致保持不變，引發外界對抵禦外部衝擊能力的擔憂。麥肯錫韓國發布最新報告預測，美國提高關稅以及可能撤銷《晶片法案》等政策，可能會嚴重影響南韓半導體和汽車等9個關鍵產業的出口。

麥肯錫預計，在川普執政期間，出口可能下滑的9大種類包括：半導體、石油產品、石化產品、汽車、鋼鐵產品、汽車零件、顯示器、蓄電池和家用電器，這9種商品佔韓出口總額的60%。

報告認為，汽車、電池和家用電器將受到最嚴重的影響，對於汽車部分，麥肯錫指出，《降低通膨法案》（IRA） 下的電動車（EV） 補貼可能會被廢除，該法案目前為買家提供高達7500 美元的稅收抵免，這是南韓出口的主要風險，預計川普政府也將對進口汽車徵收關稅，例如現代汽車製造的汽車。

麥肯錫說，去年南韓對美出口之中，約 35% 是汽車和汽車零件，若 IRA 被廢除或補貼減少，這個數字預計將下滑至 18-29%。

麥肯錫認為，南韓的出口結構20年來幾乎沒有變化，加劇脆弱性，因缺乏多元化，南韓在能夠開拓未來成長市場的新興技術領域一直落後。麥肯錫對50項戰略技術進行分析後發現，南韓得分為81.7分，落後美國（100分）、歐盟（92.3分）、中國（86.5分）、日本（85.2分）等主要經濟體。

麥肯錫韓國高級合夥人全恩祖（音譯，Chon Eunjo）稱，如果將10年前南韓經濟視為「鍋裡的青蛙」，那麼現在已經到了水沸騰的地步，南韓必須在2025年採取果斷行動。

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