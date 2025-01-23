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台積電：晶圓廠今天可大致復原 嘉義地震影響可控

2025/01/23 20:55

嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台積電今天表示，台灣晶圓廠預計今天皆可大致復原，地震對台積電的影響可控。（路透）嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台積電今天表示，台灣晶圓廠預計今天皆可大致復原，地震對台積電的影響可控。（路透）

〔中央社〕嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台積電今天表示，除了位於震幅較大地區的少數生產線，尚在調整校正以回復自動化大量生產外，台灣晶圓廠預計今天皆可大致復原，地震對台積電的影響可控。

台積電今天對21日地震影響提出最新說明表示，在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備，感謝員工及供應商夥伴共同努力，除了位於震幅較大地區的少數生產線，尚在調整校正以回復自動化大量生產外，台灣晶圓廠預計今天皆可大致復原。

台積電指出，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，正在全面檢視這次地震所造成的影響，同時與客戶保持密切聯繫，並適時溝通相關影響。就目前狀況，台積電預期地震事件影響可控。

台積電表示，地震發生後，為確保人員安全，各廠區依內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於震後1個小時全數完成清點，確定人員皆安全無虞。

此外，各廠區亦已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。台積電建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後照常施工。

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