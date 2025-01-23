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台達電助攻昇陽 打造全球首座自動化再生晶圓廠

2025/01/23 20:52

台達電透過旗下自動化解決方案，助攻昇陽半導體打造全球首座自動化再生晶圓廠。（昇陽半導體提供）台達電透過旗下自動化解決方案，助攻昇陽半導體打造全球首座自動化再生晶圓廠。（昇陽半導體提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）擴大旗下自動化業務導入能量，鎖定半導體供應鏈商機，協助再生晶圓廠昇陽半導體（8028）打造全球首座自動化與智慧化的再生晶圓製程工廠，將以往手動、半自動控制的廠房設備加以更新，全面帶動生產效率，提升產能與品質。

半導體產業自後疫情時代開始逐步重整，過程中面臨人力資源短缺的困境，昇陽半導體 （PSI） 看好自動化廠房增進工作效率與產能的潛力，2022年斥資72.8億元在中港分公司推動再生晶圓的智慧製造計畫，台達電則透過商業合作專案，在其中導入高度整合的自動化生產系統與相關解決方案。

台達電機電事業群指出，此次向昇陽半導體出售的產品當中，藉由一系列製造執行系統、客製化生產演算排程、統計製程管制系統、中央監控系統等自動化軟體，能與客戶既有的軟體架構無縫接軌。系統正式上線後，再生晶圓製程徹底擺脫人力短缺的束縛，事業單位也向客戶開放應用程式介面設計權限，以利後續自行開發系統與相關維護作業。

此外，昇陽使用台達電自動化系統，同時得以彈性選配各種模組化功能及產品，大幅增進自動化效率、降低維運成本，顯著提升再生晶圓產能，並高效執行製程管理，避免出現過去曾發生的製程與檢測流程整合時，因帳料不符導致運行中斷，也不再需要為了再生晶圓製程的複雜工序增加系統維護負擔。

昇陽半導體資訊部資深經理張文雄指出，台達電的自動化製造執行系統害支援多種通訊協定，擁有串聯他廠天車的豐富經驗，以及橫跨化學廠、封裝廠、晶圓廠及印刷電路板廠的實際導入經驗，加上即時解決各種疑難雜症的強大後勤服務能量，是昇陽攜手台達電打造全自動化中港廠的主要原因。

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