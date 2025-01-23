國發會發布總體減碳行動計畫 盼2030年創造逾5兆綠色經濟

國發會今發布「台灣總體減碳行動計畫」，規劃擴編淨零預算，預計至2030年政府投入的淨零預算將突破1兆元。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為達淨零目標並帶動綠色成長，國發會今（23）日在總統府氣候變遷對策委員會上，發布「台灣總體減碳行動計畫」，新增能源、製造等六大部門共20項減碳旗艦計畫，並規劃擴編淨零預算，預計至2030年投入將突破1兆元，也會加強綠色及轉型金融方案，引導民間資金投入，盼2030年帶動民間投資超過5兆元，並培育8萬人的綠領人才。

國發會副主委高仙桂表示，為達到綠色成長與淨零轉型，擬定台灣總體減碳行動計畫，由下而上滾動調整淨零12項關鍵戰略，提出80項部門自主減碳計畫，並由上而下盤點新增六大部門共20項減碳旗艦計畫，規劃啟動科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才、社會驅動等六大制度創新，核實堆疊2030年減碳28％加減2%的目標。若以2030年減量27%計算，2030年能較基準年2005年，減碳約71百萬公噸的碳排放量。

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高仙桂表示，台灣在電力相關的碳排上，占整體總碳排57%，發電結構去碳化是淨零關鍵，能源部門會透過汰換低效率火力機組、能源結構調整，加強太陽光電、離岸風電，並持續突破地熱、小水力等再生能源，布局科技儲能、去碳燃氫、氫能供應鏈、碳捕捉利用封存等前瞻技術。

製造部門方面，會協助500大排放源廠商落實自主減碳，協助1.4萬個中小製造業低碳轉型，並提供百億專案貸款信保等保障，提升能源技術服務業（ESCO）量能，以及規劃中鋼、中油等高碳排國營事業帶頭減碳。

運輸部門則會加強商用車輛電動化及無碳化，盼2030年電動小貨車普及率從目前的0.05%提升至提5%、電動大貨車從7輛提升至600輛、電動計程車從1.8%提升至50％，從去年開始試辦的氫燃料電池大客車則希望達35輛。另也規劃今年開布局永續航空燃料（SAF），開放廢食用油進口暨禁止出口增加料源，並於桃園、松山及高雄機場添加SAF飛航，2030年國籍航空SAF使用比例至少5%。

高仙桂表示，淨零預算財務規劃上，政府會透過擴大淨零預算與綠色支出，引導民間資金投入帶動綠色成長，預計至2030年政府投入的淨零預算將突破1兆元，其中此次六大部門減碳旗艦計畫新增預算投入約2310.23億元。此外也會加強投資淨零永續新興產業，並透過綠色及轉型金融行動方案，增加銀行對綠色產業放款、發行永續發展債券、保險業對綠能產業新增投資，引導民間資金投入驅動綠色成長，盼2030年帶動民間投資超過5兆元，並培育8萬人的綠領人才。

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