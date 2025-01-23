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預算遭刪減 郭智輝：投資台灣窗口減1成人力 波及國家競爭力

2025/01/23 19:52

業務費遭刪減，經濟部長郭智輝表示，投資台灣窗口將減少約10％人力。（資料照）業務費遭刪減，經濟部長郭智輝表示，投資台灣窗口將減少約10％人力。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕郭智輝今在114年度中央政府總預算相關說明記者會上指出，業務費用緊縮下，人力也勢必裁減，公部門行政效率與服務品質受到波及，投資台灣窗口將減少約10％人力，同時減少辦理招商場次，恐延誤投資案落地。

至於指定刪除水電費的影響，郭智輝表示，經濟部及所屬單位（含各項產業服務、公司登記窗口）僅能運作到今年9、10月，影響公部門順利運作。

郭智輝說，產發署支持製造業減碳諮詢、診斷及輔導，導入低碳化、智慧化、高值化等業務，今年8月後至年底（共5個月）將無法進行。此外，中企署輔導小微企業數位加值，原規劃3140家次，將減為1790家次。

經濟部投資台灣事務所指出，「投資台灣三大方案」迄今已吸引1648家企業超過2兆5031億元投資台灣，預估創造15萬9903個本國就業機會。其中，「歡迎台商回台投資行動方案」有331家企業投資約1兆3511億元，帶來9萬1035個就業機會。

此外，「中小企業加速投資行動方案」已吸引1114家企業投資約5622億元，帶來4萬247個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有203家企業投資約5898億元，創造2萬8621個就業機會。

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