租補未造成租金上漲！內政部：全國房租微降0.8％

內政部指出，租金補貼並未造成各地方房租上漲。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部發布最新「2024年底全國各行政區租金統計資料」，此次統計母數為租金補貼核准戶約51.3萬件有效租約，若以不分類行政區來看，可涵蓋全國289各鄉鎮市區，全國涵蓋率約79%，而本次單件房租平均數約9016元，較去年3月統計的9063元，單件減少77元、降幅約0.8%。

內政部指出，以最新統計數據來看，整體租屋市場房租呈現穩定，尤其租金補貼並未造成各地方房租上漲。

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房產業者指出，根據主計總處發布的房租指數，去年年增幅高達2.45%，更寫下28年以來最高年增幅，對比內政部依據租金補貼發布的房租行情則有著明顯差距。

七都最新房租 桃園、台中與高雄微降

進一步觀察六都加新竹縣市最新房租統計，若以不分類來看，台北市每件平均房租約1.3萬餘元，對比去年3月時的漲幅約2.3%；新北市平均房租約1.29萬餘元、降幅0.5%；桃園市約1.03萬餘元、降幅1.7%；台中市約8312元、降幅0.7%，台南市約6889元、漲幅約0.2%，高雄市約7613元、降幅約0.2%，新竹縣約9159元、漲幅1.5%，新竹市約8274元、漲幅約0.6%。

至於全國整戶、獨立套房以及分租套、雅房最新平均房租表現，整戶房租平均超過1.65萬元、漲2.6%，獨立套房約1.11萬餘元、降幅約0.2%，分租套、雅房約7632元、漲幅約0.3%。

內政部表示，今年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」預計補貼計畫戶數為75萬戶，但因近日立法院審查通過預算決議凍結41.47億元，如未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修，另因應立法院三讀通過財政收支劃分法影響，未來租金補貼方案將採取中央與地方依財力分級共同負擔，重新建構租金補貼分攤架構。

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