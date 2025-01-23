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台股高檔震盪 央行：散戶心態偏向觀望

2025/01/23 18:36

去年12月台股指數月平均來到23078點，創下史上新高，融資餘額走高、融資股數卻未跟上，央行官員解讀，因股價續在高檔震盪，散戶偏向觀望。（中央社資料照）去年12月台股指數月平均來到23078點，創下史上新高，融資餘額走高、融資股數卻未跟上，央行官員解讀，因股價續在高檔震盪，散戶偏向觀望。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布去年12月國內金融情況，去年12月台股指數月平均來到23078點，創下史上新高，但證券劃撥存款餘額的月底數與旬平均方向不一，融資餘額走高、融資股數卻未跟上，央行官員解讀，因股價續在高檔震盪，散戶心態有點偏向觀望。

央行官員分析，股價指數在去年10月開始大約就在2萬3千點上下高檔震盪，證券劃撥存款餘額月底數3.34兆元，雖然較11月增加179億元，但旬平均減少210億元，融資餘額月底數4442億，雖然是2007年、近18年新高，惟融資股數往下。

整體來看，第四季證券劃撥存款餘額大約3.3兆左右、融資餘額大致落在4400億元附近，搭配股市成交金額約莫3400億元來看，融資餘額並沒有特別高，顯示股價指數在高檔震盪、散戶心態偏向觀望。

另外，外國人台幣存款在過去幾個月多落在1700億元至1900億元，去年12月卻一口氣降至1458億元，創下2003年9月以來低，年減25.56%，官員表示，有三大原因造成。

第一，外資12月買超台股，推估外資從新台幣存款拿出來支應；另外，近年外資每逢年底都有淨匯出現象，去年也不例外；再則是受到國際政經局勢影響，外資對川普新政觀望。

去年12月外匯存款降至9兆446億元，則是進出口商外匯收支減少以及非美貨幣貶值所致，央行官員說明，外匯存款中除美元佔大部分外，還有歐元、日圓、澳幣等，因去年12月貶值幅度大，以至於轉換成台幣呈現減少情況。

根據央行統計，去年12月M1B年增率下降為4.00%，主要是活期儲蓄存款成長減緩；M2年增率上升為5.51%，則因定期存款與外匯存款年增率上升。累計去年1至12月M1B及M2平均年增率分別為4.61%及5.83%。

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