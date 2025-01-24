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貓狗兔都招財 彩券行寵物助力刮出100萬

2025/01/24 08:00

南投名間錢福袋樂透站有位熟女刮中100萬元，中獎人包了紅包給店狗阿弟。（台彩提供）南投名間錢福袋樂透站有位熟女刮中100萬元，中獎人包了紅包給店狗阿弟。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕萌寵招財係金ㄟ！台彩表示，台中市大雅區財鴻彩券行刮出100萬元，中獎人是位中年男子，當天買了幾張刮刮樂，刮完兌獎後正準備離開，沒想到店貓虎弟忽然跳上桌子一直磨蹭客人的手，客人看虎弟這麼可愛，於是用刮中的獎金2000元再挑一張「2000萬超級紅包」，沒想到刮中100萬元，中獎人嚇得從椅子上跳起來衝到櫃檯詢問，經店員確認真的是刮中100萬元，中獎人直稱「太幸運了」，是店貓虎弟幫他得到這麼一大筆獎金，準備要帶家人去旅遊。

另，南投名間鄉錢福袋樂透站，有位熟女常客刮中100萬元，中獎人採買年貨時路過彩券行，彩券行的店狗阿弟忽然衝出去一直要找她玩，她心想「狗來旺」也許是個好兆頭，就決定買刮刮樂，中獎人說「狗」的台語是「孤」的諧音，於是挑了3張單數號碼的「2000萬超級紅包」後離開去採買年貨，下午帶著刮開的彩券回到店裡，請店員幫忙確認有沒有中獎，想不到其中一張刮中100萬元，她開心地包了紅包給店狗阿弟買罐罐，並笑說果然「狗來旺」。

台彩指出，新北市板橋區伍拾億彩券行也刮出100萬元，中獎人當天帶孫子跟孫女到店裡買刮刮樂，進到店裡發現店裡養了一隻可愛的兔子，孫女還忍不住摸了摸兔子，他們還一起討論分別挑了幾張刮刮樂，陸續刮開後沒想到其中一張幸運刮出100萬元，而這張刮刮樂正是摸過兔子的孫女選中的，一問店員才知兔子叫「李進寶」，爺爺說：「這隻兔子真是名符其實的招財又進寶！」彩券行代理人李小姐表示，今年2000元刮刮樂推出時，他們特地帶著李進寶一起去銀行批購，果然為客人招財進寶了。

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