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好市多最划算？會員票選出「6種商品」CP值最低

2025/01/23 19:48

好市多（Costco）深受不少消費者喜愛。（示意圖，美聯社）好市多（Costco）深受不少消費者喜愛。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以會員制、大包裝和價格實惠著名，不過，有時候看似划算的價格，最後卻讓人覺得不值得。根據國外網站調查，會員們對商品的評價，統計出有6種商品普遍被認為不划算，在其他地方購買CP值更高。

根據《Eat This Not That》調查顯示，首先是生雞肉，有會員指出，好市多的生雞肉價格比當地超市貴，而且通常貴了50％，以至於生雞肉的人氣通常比烤雞低。

其次是飲料和咖啡，有人認為在地超市的飲料通常比好市多便宜，也有人說：「咖啡廳的咖啡價格跟好市多差不多，因此他沒在好市多買過咖啡。」

蔬菜、沙拉也被認為CP值不高。會員都認為好市多的農產品價格較高。有人舉例，好市多的沙拉組合售價4.99美元（約新台幣163元），在其他商店買只要3.89美元（約新台幣127元）；好市多的櫻桃番茄要6美元（約新台幣196元），其他商店卻只要3.99美元（約新台幣130元），而且還不需會員資格。

第4種則是新鮮水果。不少網友認為好市多的水果大部分比其他店貴，例如草莓、西瓜等。牛奶和雞蛋也在榜單上，儘管因地區而異，但是當地超市的價格仍然較低。

最後上榜的是清潔劑和牙膏，有會員認為在好市多買洗衣精、牙膏等日用品也很吃虧，尤其是單身，買再多也用不完，放久了就失去效力，還占空間。

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