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對經濟絕望！中國年輕人瘋存錢、退保

2025/01/23 18:16

中國經濟持續低迷，很多中國年輕人不敢花錢，變得越來越節儉。（資料照，歐新社）中國經濟持續低迷，很多中國年輕人不敢花錢，變得越來越節儉。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在新冠疫情後經濟陷入低迷，房地產危機也愈演愈烈，很多中國人不敢花錢，變得越來越節儉。儘管中國政府努力動員年輕一代多消費，他們似乎對存錢更為熱衷，也有年輕人對未來經濟缺乏信心，相繼退出社會保障基金，寧願把錢省下來。

《德國之聲》報導，在中國社群平台小紅書上，許多30多歲的年輕人分享如何減少午餐開銷和節約購物的心得。一些網紅則講述如何將「少花錢」轉換為生活方式的技巧。有關如何省錢的文章已經超過150萬則以上，總觀看量更達1.3億人次。

一名26歲年輕人表示，「我覺得經濟狀況相當不好，似乎大家賺錢都很難，所以我認為看好自己的錢包至關重要」，6個月前才剛大學畢業的她加入阿里巴巴，她表示，網路行業不太穩定，因此已大幅削減衝動消費，並制定長期存款計劃，希望能夠存到200萬元人民幣（約新台幣893萬元），這相當於她月薪的100倍。

根據支付寶上的熱門線上貨幣基金「余額寶」的數據顯示，截至2024年底，2000年以後出生的用戶平均每月存款20次，是5月時的兩倍。而5月的存款數據已經比上一年增長10%。余額寶還表示，當月每個人帳戶中的資金接近3000元人民幣（約新台幣1.34萬元），比去年同期增長50%。

報導指出，一些經濟學家提出警告說，這種頑固的儲蓄態度可能會削弱內需，而政府也正在寄望於提升國內消費來讓GDP增長。愈演愈烈的悲觀情緒已經導致從汽車到生活用品的價格連續下跌，並正在削弱世界第二大經濟體的發展潛力。

政治經濟學教授Ho-fung Hung表示，中國這一代人以每月花光所有薪水而聞名，新冠疫情、經濟疲軟以及政府對高科技領域和私營經濟的打壓，令年輕一代必須為最壞的情況做好準備。他說，這種樂觀情緒的喪失是自1978年中國改革開放以來的第一次。

這種悲觀情緒令許多年輕人尋求政府部門或國有企業的「鐵飯碗」，他們認為這種工作能夠提供更多的職業保障。

《美國之音》先前也報導，中國自今年元旦起正式實施延後退休制度，但早已有大批年輕人先行選擇退出社會保障基金，成為繼續「躺平」的具體表現，由於經濟持續低迷造成許多年輕人對未來缺乏信心，相繼退出社保，寧願把錢省下來，自己給自己養老，也不相信國家提供的退休金。

有年輕人指出，現在的中國年輕人有一種想要遠離國家權力的想法，盡量減少向國家體系投入自己的血汗錢，過著一種「心酸小確幸」的生活方式。

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